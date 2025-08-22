Mañana San Nicolás recibirá la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima en el Estadio Único

Mañana sábado llegará la Copa del Mundo y se exhibirá en el Estadio Único de San Nicolás LaOpinion

San Nicolás será protagonista de una jornada inolvidable este sábado 23, cuando la Copa del Mundo ganada por la Selección argentina en Qatar llegue a la ciudad. El trofeo se exhibirá en el Estadio Único de San Nicolás, de 10:00 a 18:00 horas.

Además, estará exhibida junto a la Finalissima obtenida frente a Italia en Wembley y la Copa América conquistada ante Brasil en el Maracaná.

Muestra con entrada libre y gratuita para ver La Copa del Mundo La muestra itinerante, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), recorre diferentes ciudades del país y en esta ocasión permitirá que los nicoleños puedan disfrutar de las tres copas que marcaron la gloriosa etapa de la “Scaloneta”.

El evento contará con entrada libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada. Para garantizar la organización, desde el Municipio informaron que el estacionamiento se realizará por calle Dámaso Valdés, mientras que el acceso al estadio será por del Pozo.

Compartí esta nota en redes sociales:





