viernes 22 de agosto de 2025
    • Mañana San Nicolás recibirá la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima en el Estadio Único

    Este sábado 23, San Nicolás vivirá una jornada histórica: se exhibirá la Copa del Mundo junto a la Copa América y la Finalissima en el Estadio.

    22 de agosto de 2025 - 16:10
    Mañana sábado llegará la Copa del Mundo y se exhibirá en el Estadio Único de San Nicolás

    Mañana sábado llegará la Copa del Mundo y se exhibirá en el Estadio Único de San Nicolás

    LaOpinion

    San Nicolás será protagonista de una jornada inolvidable este sábado 23, cuando la Copa del Mundo ganada por la Selección argentina en Qatar llegue a la ciudad. El trofeo se exhibirá en el Estadio Único de San Nicolás, de 10:00 a 18:00 horas.

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, supervisó las distintas obras.

    Santiago Passaglia recorrió obras en San Nicolás y destacó el avance en barrios y espacios públicos
    Dos mujeres atacaron e hirieron a una adolescente en San Nicolás. Tenían conflictos previos.

    Una adolescente de 17 años en San Nicolás sufrió graves heridas tras ser atacada con un arma blanca

    Además, estará exhibida junto a la Finalissima obtenida frente a Italia en Wembley y la Copa América conquistada ante Brasil en el Maracaná.

    Muestra con entrada libre y gratuita para ver La Copa del Mundo

    La muestra itinerante, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), recorre diferentes ciudades del país y en esta ocasión permitirá que los nicoleños puedan disfrutar de las tres copas que marcaron la gloriosa etapa de la “Scaloneta”.

    El evento contará con entrada libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada. Para garantizar la organización, desde el Municipio informaron que el estacionamiento se realizará por calle Dámaso Valdés, mientras que el acceso al estadio será por del Pozo.

    Temas
    Santiago Passaglia recorrió obras en San Nicolás y destacó el avance en barrios y espacios públicos

    Una adolescente de 17 años en San Nicolás sufrió graves heridas tras ser atacada con un arma blanca

    San Nicolás: un hombre atacó a un ciclista y a una mujer en dos episodios de violencia en minutos

    San Nicolás: para el viernes, los contratistas de Ternium mantendrán el paro originado por la UOM local

    Rancagua homenajea a San Martín en el 175° aniversario de su fallecimiento

    San Nicolás: detienen a un hombre tras intentar robar una bicicleta y herramientas en zona céntrica

    San Pedro: prisión perpetua a Francisco Vlaeminck y a 13 años a Daiana Franco por el femicidio de Naiara Durán

    En Zona Oeste de San Nicolás, desarticulan un punto de venta de drogas tras un allanamiento

    UOM San Nicolás anunció que continúa el paro de contratistas en Ternium para este jueves

    Allanamiento positivo en San Nicolás: detienen a un hombre acusado de disparar al adolescente en Villa Canto

    Dos mujeres atacaron e hirieron a una adolescente en San Nicolás. Tenían conflictos previos.

    Una adolescente de 17 años en San Nicolás sufrió graves heridas tras ser atacada con un arma blanca

