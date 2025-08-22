viernes 22 de agosto de 2025
    • Santiago Passaglia recorrió obras en San Nicolás y destacó el avance en barrios y espacios públicos

    El intendente de San Nicolás supervisó obras en barrios y espacios públicos, resaltando el progreso en pavimento, plazas, hospital y luminarias.

    22 de agosto de 2025 - 17:30
    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, supervisó las distintas obras.

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, supervisó las distintas obras.

    Opinando San Nicolás

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, recorrió este viernes distintas obras que el Municipio lleva adelante en diversos barrios de la ciudad, subrayando el ritmo sostenido de los trabajos y el compromiso de los equipos que permiten que cada proyecto avance día a día.

    Durante la jornada, Passaglia visitó la obra de pavimentación en los barrios Colombini y California, así como la construcción del mirador del Peñón en la costanera alta, un nuevo espacio diseñado para que vecinos y visitantes disfruten de la vista al río y del entorno natural.

    La recorrida de Santiago Passaglia por el Hospital de Zona Sur

    El intendente también supervisó la puesta en valor de las plazas Martín Fierro y Juan XXIII, que suman juegos, infraestructura y espacios renovados para el disfrute de las familias; la construcción del hospital de zona sur, en etapa final; el recambio de luminarias en la zona norte; y tareas de mantenimiento en el Eco Parque tras las últimas lluvias.

    En cada punto, Passaglia conversó con los trabajadores y compartió con ellos torta asada como gesto de reconocimiento a su labor cotidiana.

    “El progreso de San Nicolás se construye con obras concretas que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Estamos avanzando en todas las zonas de la ciudad con el compromiso de seguir transformándola para que cada día vivamos mejor”, expresó el jefe comunal.

