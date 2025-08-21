viernes 22 de agosto de 2025
    San Nicolás: para el viernes, los contratistas de Ternium mantendrán el paro originado por la UOM local

    La UOM San Nicolás, confirmó que sigue la huelga de contratistas en Ternium por aumentos salariales tras un año sin mejoras y denuncian sueldos bajo la pobreza.

    21 de agosto de 2025 - 22:00
    Tras otro fracaso de negociaciones, sigue el paro de UOM San Nicolás en Ternium este viernes.

    Tras otro fracaso de negociaciones, sigue el paro de UOM San Nicolás en Ternium este viernes.

    Diario El Norte

    La huelga de los trabajadores de las 50 contratistas que operan en Ternium San Nicolás se mantiene firme y continuará este viernes, según confirmó la conducción local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El secretario general Naldo Brunelli explicó que mantuvo comunicaciones telefónicas con Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium Argentina, sin avances en la negociación.

    La palabra del secretario general de la UOM tras la última reunion

    No está en posición de acordar un aumento que va entre 38 y 53 %. Y no va a discutir por un paro por tiempo indeterminado. El paro no se puede levantar. Punto. Continúa”, afirmó el dirigente gremial.

    Los trabajadores del rubro metalúrgico reclaman que llevan un año sin aumentos y que sus salarios ya se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Además, cuestionan que la empresa del Grupo Techint intente desligarse del conflicto proponiendo que cada contratista negocie de manera individual.

    Con esta medida, la UOM ratifica su plan de lucha progresivo en busca de una recomposición salarial y mejoras laborales para los empleados contratistas de la planta siderúrgica.

