Allanamiento, secuestro de armas y un detenido por amenazas en San Pedro LAOPINION

Un hombre de 43 años fue detenido este martes en su domicilio de calle Liniers al 1600. La policía incautó un revólver, una escopeta y cartuchos. Desde la fuerza indicaron que las armas incautadas serán sometidas a peritajes para determinar si están vinculadas a otros hechos delictivos en la zona.

Un operativo policial desarrollado en la ciudad de San Pedro terminó con la detención de un hombre de 43 años acusado de amenazas. El procedimiento se realizó este martes en una vivienda de calle Liniers al 1600, tras una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

La investigación que llevó al allanamiento De acuerdo a fuentes policiales, la denuncia permitió a los agentes del Gabinete Criminológico de la comisaría localidentificar al presunto autor de las amenazas. Con la orden del Juzgado de Garantías de San Nicolás, se dispuso el allanamiento del domicilio.

En el lugar, los efectivos aprehendieron al sospechoso y secuestraron un revólver calibre 22 apto para disparo, una escopeta calibre 16 y una gran cantidad de cartuchos de distintos calibres.

El detenido quedó a disposición de la Justicia Tras el operativo, el imputado fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado por disposición de la Fiscalía local, mientras avanza la investigación por el delito de amenazas. Desde la fuerza indicaron que las armas incautadas serán sometidas a peritajes para determinar si están vinculadas a otros hechos delictivos en la zona.

