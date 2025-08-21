Escándalo en Exaltación de la Cruz: cruce en la Sociedad Rural entre candidatos de Hechos y Fuerza Patria

Pedro Sarri, candidato de HECHOS , acusó al intendente y su espacio de querer perpetuarse en el poder y de llevar al municipio a un déficit histórico de $3.000 millones. La candidata Nanni se retiró del recinto tras las críticas. El clima en la sala cambió por completo: cada vez que Sarri intentaba retomar la exposición.

El foro electoral organizado por la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz terminó en un verdadero escándalo. La tensión se desató cuando el candidato a concejal por HECHOS, Pedro Sarri , lanzó duras críticas a la gestión del actual intendente, perteneciente al Frente Patria y primer candidato en la lista de legisladores provinciales.

Sarri denunció que el oficialismo busca sostenerse indefinidamente en la conducción municipal, recordando que la lista local está encabezada por la hermana del actual intendente. “Nosotros no venimos a engañar al vecino con funcionarios de la actual gestión”, sostuvo.

Además, cuestionó el uso de los recursos públicos: “Jamás en la historia de este municipio recibimos tanta cantidad de divisas de la provincia de Buenos Aires y, a pesar de ello, nunca tuvimos un déficit como el actual: $3.000 millones. Hoy los empleados municipales ganan menos que nunca y nuestro hermoso pueblo está plagado de organizaciones sociales”.

Reclamos por falta de transparencia y planificación

Sarri advirtió que la crisis fiscal afecta la independencia económica de Exaltación de la Cruz. También puso el foco en el crecimiento urbano: “Se están instalando 70 nuevos barrios que podrían traer 28.000 vecinos, pero ese boom no está acompañado por inversiones eón infraestructura. Nuestro sistema de salud está colapsado: no funciona el tomógrafo, algunas habitaciones están cerradas y ni siquiera se puede acceder a la historia clínica de los pacientes”.

El candidato enfatizó que los recursos “se asignan a la política y no a las necesidades de los vecinos”, y llamó a elegir entre “un sistema arcaico o la modernización de la administración local”.

Cruce con la candidata Nanni y clima tenso en el recinto

En medio de la exposición, la candidata a legisladora provincial Mariela Nanni interrumpió a Sarri y calificó sus dichos como “un contexto lleno de mentiras”. Molesta, abandonó el recinto y criticó a las autoridades de la Sociedad Rural por permitir el tono de las acusaciones.

El clima en la sala cambió por completo: cada vez que Sarri intentaba retomar la exposición, se lo interrumpía con reclamos de que presentara propuestas en lugar de críticas. Sin embargo, insistió en remarcar que el municipio atraviesa un déficit “innecesario” pese a la gran ayuda recibida de la provincia.

Cerró su intervención con un mensaje directo a los vecinos: “Este 7 de septiembre les pedimos que elijan la boleta rosa”.