Patricia Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética de la Conmebol contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino , presidente y tesorero de la AFA, respectivamente, por presuntas irregularidades en la conducción del fútbol argentino y posibles violaciones a las normas anticorrupción del organismo sudamericano.

Según consta en el escrito que Bullrich difundió públicamente, la presentación se realiza en su carácter de legisladora nacional y como “tercero con interés legítimo institucional”. Allí solicita que el Comité de Ética investigue a fondo a los máximos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino por supuntas violaciones al Código de Ética de la Conmebol y a su política anticorrupción, antisoborno y de cumplimiento.

En el apartado central de la denuncia, la senadora apunta a eventuales faltas vinculadas a los principios de integridad, deber fiduciario, conflictos de intereses, transparencia en las contrataciones y uso adecuado de los recursos, además de posibles maniobras vinculadas a la prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro.

“La presente denuncia se formula contra Claudio Fabián Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, como tesorero de la misma entidad”, señala el documento, que reclama una investigación exhaustiva sobre la conducta de ambos dirigentes en el marco de las normas que rigen el funcionamiento de la Conmebol.

A través de sus redes sociales, Bullrich fue aún más dura en el plano político. “Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, escribió, al justificar su decisión de llevar el caso a un ámbito internacional, ante la falta —según su visión— de controles efectivos dentro del país.

La denuncia se suma a una serie de cuestionamientos públicos que en los últimos meses involucraron a la conducción de la AFA y a su estructura de poder, en medio de acusaciones cruzadas, disputas políticas y pedidos de mayor transparencia en el manejo del fútbol argentino.

Por ahora, desde la Conmebol no hubo una comunicación oficial sobre los pasos a seguir, aunque el reglamento del Tribunal de Ética habilita la apertura de investigaciones preliminares cuando se presentan denuncias formales con respaldo documental, como en este caso.