lunes 15 de diciembre de 2025
    • Elecciones Chile

    Kast Ganó el balotaje, sacó más de 15 puntos de ventaja y la derecha vuelve a gobernar Chile

    Kast venció a Jara 58,2% a 41,8% y se impuso en todas las regiones. La agenda de seguridad y migración marcó el giro político en Chile.

    15 de diciembre de 2025 - 09:56
    El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, pronuncia un discurso mientras celebra los resultados de la segunda vuelta presidencial en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.

    El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, pronuncia un discurso mientras celebra los resultados de la segunda vuelta presidencial en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.

    EITAN ABRAMOVICH - AFP

    Con el 58,17% de los votos, José Antonio Kast ganó el balotaje presidencial en Chile y selló el regreso de la derecha al Palacio de La Moneda. Superó por más de 16 puntos a Jeannette Jara (41,83%) en una elección de participación masiva por el voto obligatorio y con impacto regional en toda Sudamérica.

    El resultado se confirmó temprano desde el comando del Partido Republicano, que celebró apenas el escrutinio empezó a consolidar una tendencia irreversible. Minutos después, Jara reconoció la derrota: lo llamó para felicitarlo y luego ratificó el gesto públicamente. En Chile, ese paso no es un detalle: forma parte de una liturgia institucional que suele ordenar las transiciones y bajar la temperatura política en la noche electoral.

    Campaña Quirúrgica

    Kast construyó su victoria sobre una campaña quirúrgica: menos batalla cultural, más promesas de orden. Seguridad y migración irregular funcionaron como anzuelo y como paraguas: temas que, en el clima social chileno, atraviesan la conversación cotidiana y sintetizan el malestar con el oficialismo. En su discurso, el presidente electo insistió con esa idea matriz: “Vamos a restablecer el respeto a la ley”, dijo ante miles de simpatizantes en Las Condes, y prometió ir “a buscar” a los delincuentes. El mensaje fue directo, con tono de mano firme, pero con una moderación estratégica respecto de sus campañas anteriores.

    La amplitud del triunfo no se limitó al margen: Kast se impuso en todas las regiones, un dato que refuerza la lectura política del balotaje como un veredicto nacional, no como una suma de nichos. La jornada, además, tuvo participación alta empujada por el voto obligatorio, lo que vuelve más pesada la señal que dejan las urnas: cuando vota casi todo el país, el ganador puede discutir menos la legitimidad y el perdedor tiene menos excusas para relativizar el resultado.

    En paralelo, el tablero de apoyos también explica el salto. Una parte relevante del electorado de Franco Parisi —clave en primera vuelta— terminó inclinándose por Kast, aun cuando desde ese espacio se hablaba de voto nulo. La transferencia no fue automática ni total, pero sí lo suficientemente decisiva para ampliar la distancia. La clave fue el encastre: un discurso antiestablishment, el enojo con la política tradicional y la demanda de orden encontraron en Kast una opción “útil” para castigar al gobierno saliente.

    Incidentes aislados

    Mientras el comando ganador festejaba, en el centro de Santiago se registraron incidentes aislados: Carabineros dispersó concentraciones y el Metro cerró algunas estaciones como prevención. No hubo un desborde generalizado, pero sí señales de tensión que suelen aparecer cuando el péndulo político se mueve con tanta fuerza hacia un lado.

    Desde La Moneda, el presidente Gabriel Boric llamó a Kast para felicitarlo y ofrecer colaboración en la transición, en un gesto transmitido públicamente y alineado con la tradición democrática chilena. La transición, de hecho, empieza rápido: se espera que en las próximas horas se active el primer contacto formal para ordenar el traspaso de mando y el armado del nuevo gabinete.

    Gobernabilidad

    Ahora comienza la parte que no entra en un spot. El desafío de Kast será convertir el mandato de las urnas en gobernabilidad: diseñar un gabinete que dé señales a los mercados y a la vez sostenga su base política; construir acuerdos legislativos en un Congreso fragmentado; y probar, en la práctica, si su promesa de orden se traduce en resultados sin abrir una etapa de choque permanente.

    Su triunfo también funciona como una revancha personal: en 2021 había perdido el balotaje frente a Boric. Esta vez ganó con holgura y con un método distinto: bajó el perfil ideológico más áspero, corrió el foco a seguridad, migración y economía, y se apoyó en una sensación social que, en política, vale casi tanto como los números: la percepción de deterioro, aun cuando algunos indicadores puedan discutirla.

    Chile, otra vez, cambia de manos. Y cuando Chile cambia de manos, la región mira: no porque copie, sino porque toma nota.

