martes 26 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Baradero sin paritarias

    Baradero: ambos gremios municipales rechazaron la propuesta del Ejecutivo sobre las paritarias 2025

    Soemb y ATE rechazaron la oferta salarial del 3,4%. El municipio de Baradero aplicará el aumento por decreto, pero continuará la paritaria abierta.

    26 de agosto de 2025 - 10:52
    Baradero: ambos gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo sobre las paritarias 2025

    Baradero: ambos gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo sobre las paritarias 2025

    LAOPINION

    Este lunes, los gremios Soemb y ATE rechazaron la propuesta salarial presentada por la administración del intendente Esteban Sanzio en el marco de las negociaciones paritarias 2025. La reunión se desarrolló en la sede del Ministerio de Trabajo, donde las partes expusieron sus posturas.

    Lee además
    Policía halló en baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150
    Robos en Zárate

    Policía halló en Baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150
    Baradero: un hombre se efectuo un disparo en el rostro y permanece internado

    Baradero: un hombre se disparó en el rostro y permanece internado en estado delicado

    La propuesta del Ejecutivo y la respuesta sindical

    La oferta del municipio consistía en un aumento del 3,4%, cifra que los sindicatos consideraron insuficiente frente a la inflación acumulada y las proyecciones para los próximos meses.

    José Montero, referente del Sindicato de Empleados Municipales (Soemb), explicó:

    “Nuestro objetivo era alcanzar al menos el 7,4% para cubrir la inflación y evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo”.

    Ambos gremios coincidieron en rechazar la propuesta y solicitaron una mejora sustancial en la recomposición salarial.

    Aplicación por decreto y continuidad del diálogo

    Pese a la falta de acuerdo, el Ejecutivo resolvió aplicar el aumento por decreto, por lo que los trabajadores verán reflejada la suba en el próximo recibo de sueldo, correspondiente a septiembre.

    Sin embargo, la paritaria permanece abierta, lo que significa que las partes volverán a reunirse en septiembre para intentar cerrar un acuerdo definitivo.

    Montero destacó que, a pesar de la tensión, el canal de diálogo sigue vigente:

    “Nos volvemos a sentar el mes que viene en el Ministerio de Trabajo. El objetivo es encontrar un punto intermedio que contemple la realidad económica”.

    Expectativa de los trabajadores

    La negociación paritaria genera incertidumbre en el sector municipal, que espera una oferta más cercana a las necesidades reales. El reclamo sindical se centra en frenar la pérdida del poder adquisitivo y garantizar salarios dignos en un contexto económico complejo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Policía halló en Baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150

    Baradero: un hombre se disparó en el rostro y permanece internado en estado delicado

    Baradero: Se viene la competencia "Regatas Run 2025" la gran carrera de septiembre

    Baradero. Juegos Panamericanos: medalla para el deportista Santi Barbería

    Baradero: desagües pluviales tapados revelan montañas de basura y afectan a vecinos tras 120 mm de lluvia

    Comienza el juicio por el femicidio de Magalí Gómez en Baradero

    Otro comercio de Baradero víctima de los «mecheros»: se llevaron más de 1 millón en mercadería

    Importante robo en Baradero: mecheros se llevaron medio millón de pesos en ropa

    Bomberos voluntarios de Baradero realizaron cinco intervenciones en un solo día

    San Pedro: "Estoy muerta en vida", el desesperante relato de la madre de un adolescente con adicciones

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Pedro: Estoy muerta en vida, el desesperante relato de la madre de un adolescente con adicciones

    San Pedro: "Estoy muerta en vida", el desesperante relato de la madre de un adolescente con adicciones

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Policía halló en baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150
    Robos en Zárate

    Policía halló en Baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150
    Por el despiste y vuelco terminaron hospitalizados cuatro sampedrinos que se dirigían desde San Pedro hacia Pergamino con la intención de comercializar bolsas de naranjas en forma ambulante.

    Cuatro sampedrinos hospitalizados tras el despiste y vuelco de una furgoneta en la autopista de la ruta 8

    Detenido un joven en allanamiento por estafa en San Nicolás en intercambio de vehículos.

    San Nicolás: joven estafado en intercambio de vehículo y un detenido tras un allanamiento

    Baradero: ambos gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo sobre las paritarias 2025
    Baradero sin paritarias

    Baradero: ambos gremios municipales rechazaron la propuesta del Ejecutivo sobre las paritarias 2025

    San Pedro: Estoy muerta en vida, el desesperante relato de la madre de un adolescente con adicciones

    San Pedro: "Estoy muerta en vida", el desesperante relato de la madre de un adolescente con adicciones