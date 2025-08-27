miércoles 27 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Motos adulteradas en San Nicolás: Detuvieron a un joven con una moto adulterada en América y Rondeau

    Un joven de 20 años fue detenido en San Nicolás por circular con una moto adulterada. El rodado tenía chasis y motor regrabados. Interviene la UFI N°2.

    27 de agosto de 2025 - 08:30
    Detuvieron a un joven por poseer una motocicleta adulterada en San Nicolás.

    Detuvieron a un joven por poseer una motocicleta adulterada en San Nicolás.

    LaOpinion

    Este martes, personal de la UTOI San Nicolás detuvo a un joven de 20 años que circulaba con una motocicleta adulterada en la intersección de América y Rondeau, en un procedimiento similar al realizado horas antes en Urquiza y Estrada.

    Lee además
    Habrá una reunión para destrabar el conflicto en la planta siderúrgica de San Nicolás este jueves.

    Histórica huelga en Ternium San Nicolás: Paolo Rocca se reunirá con Naldo Brunelli de la UOM local
    Matías Becerro, candidato a concejal por HECHOS en la ciudad de Colón

    Colón: Matías Becerro propone un Seguro Médico Municipal para integrar salud pública y privada.

    Comprobaron que la motocicleta se encontraba adulterada

    El rodado, que carecía de carenado plástico, presentaba la numeración de chasis y motor rebajada y regrabada con guarismos no originales, lo que motivó la aprehensión del conductor.

    Tanto el joven como la motocicleta secuestrada fueron trasladados a la Comisaría Primera, donde se instruyó la causa caratulada como “Infracción al Artículo 289 – Aprehensión – Incautación”, con intervención de la UFI N°2 del Departamento Judicial San Nicolás.

    Temas
    Seguí leyendo

    Histórica huelga en Ternium San Nicolás: Paolo Rocca se reunirá con Naldo Brunelli de la UOM local

    Colón: Matías Becerro propone un Seguro Médico Municipal para integrar salud pública y privada.

    San Pedro: avanza la repavimentación del acceso a Santa Lucía tras más de dos años de espera

    Detienen en Ruta 9, altura San Nicolás, a un hombre con pedido de captura por trata de personas

    El TC correrá en San Nicolás en octubre por la segunda fecha de la Copa de Oro

    Detenido un sujeto en Ruta 9 a la altura San Nicolás con marihuana y una pistola Glock cargada

    San Nicolás: joven estafado en intercambio de vehículo y un detenido tras un allanamiento

    Detuvieron a un hombre en zona sur de San Nicolás por violencia de género con un arma tumbera

    Choque entre dos motocicletas en San Nicolás: un hombre terminó siendo hospitalizado

    Fracaso en la audiencia entre Ternium y UOM San Nicolás: continúa el paro por tiempo indeterminado

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Detuvieron a un sujeto en Ruta 9 altura San Nicolás, que tenía una causa por trata de personas. 

    Detienen en Ruta 9, altura San Nicolás, a un hombre con pedido de captura por trata de personas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: inauguración del Crematorio y reformas en las salas velatorias

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: inauguración del Crematorio y reformas en las salas velatorias

    Por Luciano Zuccarelli
    Pergamino: el Municipio refuerza su acompañamiento a instituciones que atienden a personas con discapacidad

    Pergamino: el Municipio refuerza su acompañamiento a instituciones que atienden a personas con discapacidad

    Provincia pagará $80.000 a autoridades de mesa en las elecciones

    Provincia pagará $80.000 a autoridades de mesa en las elecciones

    Mora Jozami es estratega en campañas políticas y encuestas de opinion pública video

    El escándalo Spagnuolo golpea al votante blando: ¿cómo afecta al oficialismo a días del 7 de septiembre?

    La ANSES publicó el cronograma de pagos completo para septiembre

    La ANSES publicó el cronograma de pagos completo para septiembre