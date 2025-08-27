Motos adulteradas en San Nicolás: Detuvieron a un joven con una moto adulterada en América y Rondeau

Detuvieron a un joven por poseer una motocicleta adulterada en San Nicolás. LaOpinion

Este martes, personal de la UTOI San Nicolás detuvo a un joven de 20 años que circulaba con una motocicleta adulterada en la intersección de América y Rondeau, en un procedimiento similar al realizado horas antes en Urquiza y Estrada.

Comprobaron que la motocicleta se encontraba adulterada El rodado, que carecía de carenado plástico, presentaba la numeración de chasis y motor rebajada y regrabada con guarismos no originales, lo que motivó la aprehensión del conductor.

Tanto el joven como la motocicleta secuestrada fueron trasladados a la Comisaría Primera, donde se instruyó la causa caratulada como “Infracción al Artículo 289 – Aprehensión – Incautación”, con intervención de la UFI N°2 del Departamento Judicial San Nicolás.

