martes 26 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Gobierno creó una ventanilla única digital para pagar trámites e impuestos de automotores

    El Gobierno puso en marcha una plataforma que permitirá abonar cuestiones vinculadas a los vehículos, según señaló el ministro Mariano Cúneo Libarona.

    26 de agosto de 2025 - 14:43
    Los datos fueron confirmados este martes.

    El Gobierno Nacional oficializó este martes la creación de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), un sistema digital que concentrará en una sola plataforma el pago de aranceles de trámites registrales, impuestos, tasas y multas por infracciones de tránsito.

    Lee además
    ministerio de capital humano: abandono, vandalismo y robos en el historico edificio de desarrollo social
    Colón y General Paz

    Ministerio de Capital Humano: abandono, vandalismo y robos en el histórico edificio de Desarrollo Social
    plan contra las garrapatas: seria una irresponsabilidad no frenarlas a tiempo

    Plan contra las garrapatas: "sería una irresponsabilidad no frenarlas a tiempo"

    La medida fue establecida mediante la Resolución 572/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, y entrará en vigencia el próximo 1° de noviembre.

    Informe del Gobierno Nacional

    De acuerdo con lo expresado en la normativa, la iniciativa apunta a “optimizar los servicios, simplificar los procedimientos y mejorar la calidad de atención al ciudadano” a través del uso de tecnologías de la información.

    Entre los beneficios, se destacó que la VUPRA evitará que las personas usuarias deban realizar pagos en distintas plataformas, permitirá consultar deudas pendientes y aportará “claridad y transparencia” a la operación registral.

    Adhesión de las provincias

    La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios será la autoridad de aplicación del sistema, y se invitó a las provincias, municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir para garantizar la interoperabilidad con los sistemas locales.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ministerio de Capital Humano: abandono, vandalismo y robos en el histórico edificio de Desarrollo Social

    Plan contra las garrapatas: "sería una irresponsabilidad no frenarlas a tiempo"

    "Nos estamos ahogando": productores de 9 de Julio le piden auxilio a Milei por las inundaciones

    Policía halló en Baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150

    Baradero: ambos gremios municipales rechazaron la propuesta del Ejecutivo sobre las paritarias 2025

    San Pedro: "Estoy muerta en vida", el desesperante relato de la madre de un adolescente con adicciones

    Fracaso en la audiencia entre Ternium y UOM San Nicolás: continúa el paro por tiempo indeterminado

    Sandra Bicetti fue designada en San Nicolás como nueva Fiscal General del Departamento Judicial

    Proponen que el costo de renovar la VTV dependa del valor del auto

    Comunicado de Fuerza Patria San Nicolás tras la habilitación para competir en las elecciones de septiembre

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Pedro: Estoy muerta en vida, el desesperante relato de la madre de un adolescente con adicciones

    San Pedro: "Estoy muerta en vida", el desesperante relato de la madre de un adolescente con adicciones

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Transba: un corte de energía afecta a varios barrios de Pergamino

    Transba: un corte de energía afecta a varios barrios de Pergamino
    Santiago Arangio quedó muy cerca de subirse al podio en el veloz circuito de Scheessel.

    Santiago Arangio fue cuarto en Alemania y sigue escalando en el Mundial de Flat Track

    7 de Septiembre en Pergamino: que la apatía no le gane a la posibilidad de definir el futuro

    7 de Septiembre en Pergamino: que la apatía no le gane a la posibilidad de definir el futuro

    Elecciones: Los jóvenes y el compromiso de tomar con responsabilidad el primer voto

    Elecciones: Los jóvenes y el compromiso de tomar con responsabilidad el primer voto

    Caen las ventas de nafta y gasoil, pero los usuarios se vuelcan a la premium

    Caen las ventas de nafta y gasoil, pero los usuarios se vuelcan a la premium