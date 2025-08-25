Baradero: un hombre se disparó en el rostro y permanece internado en estado delicado

Baradero: un hombre se efectuo un disparo en el rostro y permanece internado

Un grave hecho conmociona al partido de Baradero : un hombre de 47 años se disparó en el rostro en la localidad de Portela y se encuentra internado en estado delicado. La rápida intervención del servicio de emergencias médicas y la atención en el Hospital Municipal fueron determinantes para salvarle la vida, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

El episodio tuvo lugar este domingo alrededor de las 11 horas. Según informaron fuentes sanitarias, el hombre se habría efectuado un disparo con un arma de fuego en la zona del rostro, lo que provocó heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida de inmediato.

La ambulancia local actuó con rapidez y trasladó al paciente al Hospital Municipal de Baradero, donde ingresó al quirófano para ser estabilizado y luego fue derivado a la unidad de terapia intensiva.

“Ingresó ayer alrededor de las 11 de la mañana. Un masculino de 47 años, producto de una herida de arma de fuego. Ingresó a quirófano y pasó a terapia del hospital. Estamos a la espera de que nos den el ‘ok’ para que lo trate y lo evalúe un cirujano maxilofacial”, explicó.

Baliela remarcó que el paciente “se encuentra compensado”, aunque aclaró que esto no significa que esté fuera de peligro.

La importancia de los primeros auxilios y la salud mental

El profesional destacó el rol fundamental de la atención inmediata: “En el Hospital, los primeros auxilios que se hacen son muy importantes para salvar la vida de la persona”.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de prestar atención a los problemas de salud mental: “La salud mental es un nuevo paradigma que tenemos; no son las enfermedades ahora que hace cincuenta años y que están vinculadas con la salud mental”.

Próximas horas, clave para su evolución

Por estas horas, el equipo médico continúa evaluando su evolución y espera la intervención de un cirujano maxilofacial para determinar la magnitud de las lesiones. El seguimiento será clave para conocer su pronóstico.