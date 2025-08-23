Baradero: Se viene la competencia "Regatas Run 2025" la gran carrera de septiembre

Se viene el "Regatas Run 2025" en Baradero: todo lo que hay que saber sobre la gran carrera de septiembre foto Ilustrativa

El Club Regatas de Baradero organiza una nueva edición de su tradicional competencia, que este año se correrá el domingo 14 de septiembre. Habrá pruebas de 4k y 8k, con un recorrido llano y pintoresco por la Costanera Sur.

La ciudad de Baradero se prepara para recibir una nueva fiesta deportiva con la llegada de la “Regatas Run 2025”, una competencia que se ha convertido en un clásico para corredores de la región. La cita es el domingo 14 de septiembre, con punto de partida y llegada en las instalaciones del Club de Regatas.

Dos distancias y un recorrido único La carrera contará con dos modalidades: 4K y 8K. Ambas pruebas tendrán como escenario la Costanera Sur, un espacio que combina belleza natural y comodidad para los atletas. El circuito es llano y rápido, ideal para quienes se inician en el running y para quienes buscan mejorar marcas personales. “Son 4 kilómetros y 8, los dos se largan desde afuera del club y siguen por la costanera sur. Es un recorrido llano y rápido”, indicaron desde la organización.

Cronograma y organización La acreditación comenzará a primera hora del domingo en el Club de Regatas. Allí se entregarán los kits y los números oficiales. La largada está prevista para después de las 9:00, una vez finalizados todos los preparativos. Desde la subcomisión organizadora, la profesora Sofía González y Alicia Vanzini destacaron: “Vienen encaminados los preparativos. Estamos pensando todo el tiempo para ver qué hacer para la carrera”.

Inscripción abierta La inscripción ya está disponible y puede completarse de forma online en crb.boleteriadigital.com.ar. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados registrarse con anticipación para asegurar su lugar. Una experiencia para disfrutar “Regatas Run 2025” no es solo una competencia, sino también una oportunidad para compartir una jornada saludable, en un marco natural y con la calidez característica de Baradero. Tanto corredores experimentados como aficionados podrán vivir una experiencia única en la Costanera Sur.

