Baradero. Juegos Panamericanos: medalla para el deportista Santi Barbería

Juegos Panamericanos: medalla para el deportista de Baradero Santi Barbería LAOPINION

Santi Barbería, joven atleta oriundo de Baradero, volvió a dar la nota en el deporte nacional al conseguir una medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se disputan en Paraguay. Su especialidad, el salto en alto, lo vio alcanzar una marca de 2,07 metros, lo que le permitió subirse al segundo lugar del podio en una final apasionante.

La prueba se definió por diferencia de nulos, ya que esa altura fue la última que lograron superar los tres mejores competidores. El oro quedó en manos del cubano Diosber Hernández, mientras que el bronce fue para el mexicano Jesús Vázquez.

Un logro histórico para Baradero Más allá de los números, la actuación de Barbería tiene un valor histórico para la ciudad y para la provincia de Buenos Aires. No se trata de un resultado aislado, sino del fruto de años de esfuerzo y disciplina, que hoy lo posicionan como una de las grandes promesas del atletismo argentino.

Santi Barbería El joven baraderense ya venía mostrando un progreso notable en torneos nacionales, pero este podio lo consolida en el radar de la Confederación Argentina de Atletismo y abre la puerta a futuros compromisos internacionales, como el próximo Sudamericano y la posibilidad de buscar una plaza en campeonatos mundiales juveniles.

Atletismo argentino con presente y futuro Con apenas 20 años,Barbería demuestra que el atletismo argentino tiene presente y futuro, y que desde ciudades del interior también se pueden escribir páginas doradas en el deporte.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Baradero

Atleta

Paraguay