Detenido un sujeto en Ruta 9 a la altura San Nicolás con marihuana y una pistola Glock cargada

Incautaron un arma y estupefacientes en un automóvil en Ruta 9 altura San Nicolás. Diario El Norte

En un operativo de control vial realizado sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 231 en sentido descendente, personal del Destacamento Vial San Nicolás detuvo la marcha de una camioneta Toyota FJ Cruiser conducida por un hombre de 34 años, oriundo de General San Martín, Santa Fe.

Identifican el vehículo y encontraron el arma y estupefacientes Durante la identificación, el conductor entregó voluntariamente un envoltorio de nylon con 1,3 gramos de cogollos de marihuana. Sin embargo, al continuar con la requisa, los efectivos hallaron en una mochila una pistola semiautomática Glock calibre 40, con un cargador colocado y seis municiones intactas, además de un segundo cargador con diez proyectiles.

El sujeto no presentó documentación que acreditara la portación ni el traslado del arma.

La UFI N°13 del Departamento Judicial San Nicolás, a cargo del fiscal Rubén Darío Giagnorio, dispuso actuaciones por portación ilegal de arma de guerra e infracción a la Ley 23.737. El detenido quedó alojado y será trasladado a primera audiencia para prestar declaración.

Compartí esta nota en redes sociales:





