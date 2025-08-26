martes 26 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Detenido un sujeto en Ruta 9 a la altura San Nicolás con marihuana y una pistola Glock cargada

    Un hombre de 34 años fue detenido en Ruta 9 a la altura de San Nicolás, con marihuana y una pistola Glock calibre 40 sin documentación. Quedó imputado.

    26 de agosto de 2025 - 18:10
    Incautaron un arma y estupefacientes en un automóvil en Ruta 9 altura San Nicolás.

    Incautaron un arma y estupefacientes en un automóvil en Ruta 9 altura San Nicolás.

    Diario El Norte

    En un operativo de control vial realizado sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 231 en sentido descendente, personal del Destacamento Vial San Nicolás detuvo la marcha de una camioneta Toyota FJ Cruiser conducida por un hombre de 34 años, oriundo de General San Martín, Santa Fe.

    Lee además
    Detenido un joven en allanamiento por estafa en San Nicolás en intercambio de vehículos.

    San Nicolás: joven estafado en intercambio de vehículo y un detenido tras un allanamiento
    Detenido un sujeto por amenazar a su pareja con un arma tumbera en San Nicolás.

    Detuvieron a un hombre en zona sur de San Nicolás por violencia de género con un arma tumbera

    Identifican el vehículo y encontraron el arma y estupefacientes

    Durante la identificación, el conductor entregó voluntariamente un envoltorio de nylon con 1,3 gramos de cogollos de marihuana. Sin embargo, al continuar con la requisa, los efectivos hallaron en una mochila una pistola semiautomática Glock calibre 40, con un cargador colocado y seis municiones intactas, además de un segundo cargador con diez proyectiles.

    El sujeto no presentó documentación que acreditara la portación ni el traslado del arma.

    La UFI N°13 del Departamento Judicial San Nicolás, a cargo del fiscal Rubén Darío Giagnorio, dispuso actuaciones por portación ilegal de arma de guerra e infracción a la Ley 23.737. El detenido quedó alojado y será trasladado a primera audiencia para prestar declaración.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: joven estafado en intercambio de vehículo y un detenido tras un allanamiento

    Detuvieron a un hombre en zona sur de San Nicolás por violencia de género con un arma tumbera

    Choque entre dos motocicletas en San Nicolás: un hombre terminó siendo hospitalizado

    Fracaso en la audiencia entre Ternium y UOM San Nicolás: continúa el paro por tiempo indeterminado

    Sandra Bicetti fue designada en San Nicolás como nueva Fiscal General del Departamento Judicial

    Comunicado de Fuerza Patria San Nicolás tras la habilitación para competir en las elecciones de septiembre

    San Nicolás: más de 150 trabajadores de limpieza quedaron fuera de Ternium en medio del conflicto con la UOM

    Manuel Passaglia lanzó un fuerte mensaje en X: "Estamos rehenes de un duelo para ver quién es el más corrupto"

    San Nicolás: detuvieron a un joven de 26 años por un robo a mano armada en Ruta 9

    San Nicolás: localizaron a la adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el viernes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Detenido un sujeto por amenazar a su pareja con un arma tumbera en San Nicolás.

    Detuvieron a un hombre en zona sur de San Nicolás por violencia de género con un arma tumbera

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Incautaron un arma y estupefacientes en un automóvil en Ruta 9 altura San Nicolás.

    Detenido un sujeto en Ruta 9 a la altura San Nicolás con marihuana y una pistola Glock cargada
    Transba: un corte de energía afecta a varios barrios de Pergamino

    Transba: un corte de energía afecta a varios barrios de Pergamino

    Santiago Arangio quedó muy cerca de subirse al podio en el veloz circuito de Scheessel.

    Santiago Arangio fue cuarto en Alemania y sigue escalando en el Mundial de Flat Track

    7 de Septiembre en Pergamino: que la apatía no le gane a la posibilidad de definir el futuro

    7 de Septiembre en Pergamino: que la apatía no le gane a la posibilidad de definir el futuro

    Elecciones: Los jóvenes y el compromiso de tomar con responsabilidad el primer voto

    Elecciones: Los jóvenes y el compromiso de tomar con responsabilidad el primer voto