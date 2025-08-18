Otro comercio de Baradero víctima de los «mecheros»: se llevaron más de 1 millón en mercadería

Otro comercio de Baradero víctima de los "mecheros": se llevaron más de un millón

Baradero vuelve a ser escenario de hechos delictivos que preocupan a comerciantes y vecinos. Kevin Farfarana, propietario del mayorista ‘El Gringo’ , ubicado en el acceso a la ciudad, denunció que delincuentes le sustrajeron mercadería por un valor que supera el millón de pesos.

El mayorista ‘El Gringo’, en el acceso a Baradero , sufrió un robo millonario durante la mañana del viernes. Tres delincuentes habrían actuado con la misma modalidad de distracción que otros robos recientes en la ciudad.

El hecho ocurrió el viernes por la mañana. Según el relato de Farfarana, los ladrones actuaron con una modalidad de distracción similar a la de otros casos recientes en Baradero, como el robo de prendas en un local de la calle Colombres al 500.

«Eran chocolates nuevos, compramos más de 1 millón de pesos en chocolates, pasó que vamos a la góndola y faltaban todos. Además, me robaron las hormas de queso cremoso: me llevaron 3 carros llenos, uno con chorizos secos, otro con chocolates y otro con hormas», detalló.

Una modalidad que se repite

El propietario explicó que los delincuentes actuaron distrayendo a la empleada de la caja con preguntas sobre precios, lo que permitió a otros integrantes del grupo sustraer la mercadería sin ser detectados en el momento. «Nunca pensamos que podía pasar una cosa como esta en Baradero», agregó.

Denuncia pendiente y videos como prueba

El comerciante reconoció que todavía no formalizó la denuncia, aunque anticipó que lo hará en las próximas horas. «La verdad que no hice la denuncia todavía; después me voy a acercar a la Comisaría para mostrarle los videos del auto», señaló.

Farfarana espera que las imágenes registradas en las cámaras de seguridad permitan identificar a los responsables y frenar una ola de robos que tiene en alerta a los comercios de la ciudad.