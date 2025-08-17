domingo 17 de agosto de 2025
    • Bomberos voluntarios de Baradero realizaron cinco intervenciones en un solo día

    Los Bomberos Voluntarios de Baradero realizaron cinco intervenciones en un solo día, desde incendios en Ruta 9 hasta apoyo al SAME.

    17 de agosto de 2025 - 11:28
    Incendios en Baradero: cinco intervenciones más en un solo día

    LAOPINION

    Los Bomberos voluntarios combatieron incendios en la Ruta 9, en un auto en llamas, en zonas forestales y colaboraron con el SAME en el traslado de un paciente al hospital. Con cinco servicios en menos de 24 horas, los Bomberos de Baradero reafirmaron su rol esencial en la seguridad de la ciudad

    El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Baradero vivió este viernes una jornada de máxima exigencia, con cinco intervenciones que pusieron a prueba la capacidad de respuesta y coordinación de los voluntarios. Entre incendios en la vía pública, vehículos y áreas forestales, además de una asistencia al SAME, los servidores demostraron una vez más su compromiso con la comunidad.

    Incendio en Ruta 9 y primer operativo del día

    El primer llamado de la jornada se registró en la Ruta 9, donde se produjo un incendio de banquina. El destacamento Alsina acudió rápidamente al lugar para sofocar las llamas y evitar su propagación hacia la carretera y zonas aledañas.

    “Fueron cinco servicios. El primero fue un incendio de banquina en Ruta 9 con intervención de destacamento Alsina”, detalló la vocera del cuartel, Melina Genoud, destacando la rapidez de la respuesta inicial.

    Auto en llamas y un incendio en el Parque del Este

    Horas más tarde, cerca de las 17:50, los bomberos debieron intervenir en un incendio de un automóvil Gol en la esquina de la estación de servicio Axion. Según se informó, el fuego se originó por un desperfecto eléctrico, generando un humo espeso que alarmó a los vecinos. La intervención inmediata evitó que el fuego se extendiera a otros vehículos o instalaciones cercanas.

    Casi al mismo tiempo, se declaró un incendio en el Parque del Este, una zona de bañados que dificultó el trabajo de los voluntarios. La principal preocupación era que las partículas encendidas alcanzaran el techo del quincho del Tiro Federal. “Se hizo el ataque porque volaban partículas hacia el techo del quincho”, explicó Genoud. Finalmente, las llamas fueron controladas y no se registraron daños estructurales.

    Apoyo al SAME y compromiso comunitario

    La jornada se completó con otros dos servicios: la extinción de un pequeño foco de basura en combustión y la colaboración con el SAME en el traslado de un paciente desde calle Mariano Moreno hasta el hospital local.

    “Por último, el personal colaboró con el SAME para trasladar a una persona hacia el hospital”, agregó la vocera.

    Con cinco servicios en menos de 24 horas, los Bomberos de Baradero reafirmaron su rol esencial en la seguridad de la ciudad, mostrando profesionalismo y entrega en cada situación de emergencia.

