San Pedro refuerza el monitoreo en las islas ante posibles crecidas del río

Personal de Defensa Civil de San Pedro, en conjunto con Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, lleva adelante entre hoy y mañana un nuevo operativo de relevamiento y asistencia en la zona de islas.

Las autoridades de la ciudad de San Pedro llevan adelante un nuevo operativo en la zona de islas con el objetivo de relevar información actualizada sobre la población residente y fortalecer la planificación ante posibles contingencias. La iniciativa también incluye tareas de asistencia y análisis de escenarios vinculados a eventuales crecidas del río.

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Personal de Defensa Civil de San Pedro trabaja junto a Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en un operativo que se desarrolla durante dos jornadas en la región insular.

El director de Defensa Civil local, Fabio Giovanettoni, explicó que la tarea busca recopilar información clave para contar con herramientas de planificación ante futuras emergencias. Además, destacó que el operativo contempla acciones de asistencia destinadas a los habitantes de la zona.

Uno de los principales objetivos del relevamiento es diferenciar las viviendas ocupadas de manera permanente de aquellas que tienen un uso ocasional o no registran actividad constante.

Según explicó Giovanettoni, contar con datos precisos permitirá optimizar los mecanismos de ayuda y asistencia en caso de inundaciones u otras situaciones extraordinarias. El funcionario remarcó que los residentes de las islas mantienen un vínculo permanente con San Pedro, por lo que resulta fundamental disponer de información actualizada sobre su situación.

Crecidas del río: analizan nuevos parámetros de alerta

Las autoridades también siguen de cerca la evolución de las condiciones climáticas y el comportamiento de la cuenca fluvial. De acuerdo con información brindada por especialistas de la provincia de Buenos Aires, recién hacia fines de junio o comienzos de julio podrían existir proyecciones más claras sobre el nivel del río para los próximos meses.

Aunque circulan informes que advierten sobre la posible llegada de un fenómeno de El Niño de intensidad significativa, capaz de generar abundantes precipitaciones durante el último trimestre del año y el verano, desde Defensa Civil aclararon que todavía no existen certezas sobre su impacto.

En paralelo, el municipio evalúa junto a especialistas la posibilidad de revisar los niveles de alerta y evacuación vigentes. Actualmente, los parámetros se ubican en 3,10 metros para alerta y 3,40 metros para evacuación, aunque las autoridades reconocen que existen viviendas que podrían verse afectadas incluso con registros inferiores, por lo que estudian ajustes para mejorar la capacidad de respuesta ante futuras crecidas.