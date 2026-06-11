jueves 11 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro refuerza el monitoreo en las islas ante posibles crecidas del río

    Defensa Civil realiza un relevamiento en la zona insular de San Pedro para actualizar datos y mejorar la respuesta ante emergencias.

    11 de junio de 2026 - 09:51
    Personal de Defensa Civil de San Pedro, en conjunto con Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, lleva adelante entre hoy y mañana un nuevo operativo de relevamiento y asistencia en la zona de islas.

    Personal de Defensa Civil de San Pedro, en conjunto con Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, lleva adelante entre hoy y mañana un nuevo operativo de relevamiento y asistencia en la zona de islas.

    San Pedro Municipio

    Las autoridades de la ciudad de San Pedro llevan adelante un nuevo operativo en la zona de islas con el objetivo de relevar información actualizada sobre la población residente y fortalecer la planificación ante posibles contingencias. La iniciativa también incluye tareas de asistencia y análisis de escenarios vinculados a eventuales crecidas del río.

    Lee además
    Desde este mes de junio, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad puso en marcha un taller de cocina destinado a los chicos y chicas de Envión Canaletas.

    Comenzó en San Pedro el taller de cocina para jóvenes de Envión Canaletas
    El servicio de recolección de residuos en el partido de San Pedro y sus localidades periféricas continúa suspendido por tiempo indeterminado debido a la continuidad de la medida de fuerza que mantienen los trabajadores de la empresa prestataria Ashira.

    Fracasó en San Pedro la conciliación y sigue el paro de Ashira: no habrá recolección de residuos

    Relevamiento en las islas para mejorar la asistencia

    Personal de Defensa Civil de San Pedro trabaja junto a Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en un operativo que se desarrolla durante dos jornadas en la región insular.

    El director de Defensa Civil local, Fabio Giovanettoni, explicó que la tarea busca recopilar información clave para contar con herramientas de planificación ante futuras emergencias. Además, destacó que el operativo contempla acciones de asistencia destinadas a los habitantes de la zona.

    Actualización de datos sobre viviendas y residentes

    Uno de los principales objetivos del relevamiento es diferenciar las viviendas ocupadas de manera permanente de aquellas que tienen un uso ocasional o no registran actividad constante.

    Según explicó Giovanettoni, contar con datos precisos permitirá optimizar los mecanismos de ayuda y asistencia en caso de inundaciones u otras situaciones extraordinarias. El funcionario remarcó que los residentes de las islas mantienen un vínculo permanente con San Pedro, por lo que resulta fundamental disponer de información actualizada sobre su situación.

    Crecidas del río: analizan nuevos parámetros de alerta

    Las autoridades también siguen de cerca la evolución de las condiciones climáticas y el comportamiento de la cuenca fluvial. De acuerdo con información brindada por especialistas de la provincia de Buenos Aires, recién hacia fines de junio o comienzos de julio podrían existir proyecciones más claras sobre el nivel del río para los próximos meses.

    Aunque circulan informes que advierten sobre la posible llegada de un fenómeno de El Niño de intensidad significativa, capaz de generar abundantes precipitaciones durante el último trimestre del año y el verano, desde Defensa Civil aclararon que todavía no existen certezas sobre su impacto.

    En paralelo, el municipio evalúa junto a especialistas la posibilidad de revisar los niveles de alerta y evacuación vigentes. Actualmente, los parámetros se ubican en 3,10 metros para alerta y 3,40 metros para evacuación, aunque las autoridades reconocen que existen viviendas que podrían verse afectadas incluso con registros inferiores, por lo que estudian ajustes para mejorar la capacidad de respuesta ante futuras crecidas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Comenzó en San Pedro el taller de cocina para jóvenes de Envión Canaletas

    Fracasó en San Pedro la conciliación y sigue el paro de Ashira: no habrá recolección de residuos

    San Pedro: COOPSER realiza cortes programados de energía por mantenimiento y poda en distintas zonas

    Turismo de San Pedro convoca a una reunión abierta para impulsar el crecimiento del sector

    Hospital SADIV San Pedro brindará una capacitación gratuita sobre diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia

    San Pedro: Juegos Bonaerenses 2026 comienzan las competencias locales para adultos mayores

    Hallazgo histórico en San Pedro: descubren un fósil único de Lestodon en el país

    Paro de Ashira: San Pedro se queda otra vez sin recolección de residuos por una deuda millonaria

    Reconocimiento a Veteranos de Malvinas en San Pedro: declaran sus actividades de Interés Legislativo

    San Pedro: Seis empresas compiten por la renovación tecnológica del laboratorio del Hospital Dr Emilio Ruffa

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Del 12 al 14 de junio se disputará el IV Rally de Salto, un homenaje a Néstor Negro Elizondo que convertirá a la ciudad en el escenario del Campeonato Regional de Rally.

    Rally de Salto 2026: la ciudad se prepara para un fin de semana a pura velocidad

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Emily Blunt protagoniza El día de la revelación, el esperado regreso de Steven Spielberg al cine de encuentros extraterrestres. video
    Entretenimiento

    Steven Spielberg vuelve a mirar hacia las estrellas con El día de la revelación
    La cultura de los juegos de estrategia: Por qué los geeks argentinos los adoptan

    La cultura de los juegos de estrategia: Por qué los geeks argentinos los adoptan

    El homenaje tendrá lugar en el Monumento a los Caídos de avenida Alsina y el Viaducto.

    A 44 años de su caída en la Guerra de Malvinas, Pergamino honrará la memoria de Aldo Patrone

    Dominattack y una jornada de guitarras, clásicos y canciones propias, reafirmando el espacio del circuito under en la región.
    Cultura y espectáculos

    Dominattack IV: una noche de rock, blues y metal con bandas de Rosario, Colón y Pergamino

    Un hombre usa un portátil para consultar apuestas deportivas

    Mobile betting mueve el mercado