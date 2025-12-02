martes 02 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Sífilis: récord de casos en Argentina y circulación sostenida en Pergamino

    Mariela Harper, referente del programa de ITS/VIH/Sida y hepatitis virales de la Región Sanitaria IV, explicó el escenario local con relación a la sífilis.

    2 de diciembre de 2025 - 14:16
    Desde la Región Sanitaria IV destacan que la prevención sigue siendo el eje: uso de preservativo en todas las relaciones sexuales.

    Desde la Región Sanitaria IV destacan que la prevención sigue siendo el eje: uso de preservativo en todas las relaciones sexuales.

    PUNTAL

    La sífilis, una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más antiguas y tratables, enfrenta un incremento significativo en Argentina. Según el Ministerio de Salud, los casos aumentaron un 38,5% en los últimos tres años, alcanzando en 2024 un récord de 39.917 diagnósticos.

    Lee además
    Tomás Casquero sumó otra destacada actuación en la fecha final del Prix del Centro.

    Tomás Casquero segundo en Sub 15 con solo 9 años en el cierre del Prix del Centro
    en la provincia y pergamino rige el nuevo esquema de horarios para la venta de bebidas alcoholicas

    En la Provincia y Pergamino rige el nuevo esquema de horarios para la venta de bebidas alcohólicas

    El fenómeno afecta principalmente a la población joven: el 76% de los contagios corresponde a personas de entre 15 y 39 años, con la mayor incidencia entre los 20 y 24 años, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional.

    Este escenario nacional se replica en Pergamino y la región. Harper señala que “todos los médicos refieren tener casos sostenidos de sífilis”, desde especialistas hasta clínicos y ginecólogos. La enfermedad, lejos de ser infrecuente, “está muy presente y nunca dejó de estar”, aunque durante años se le restó atención.

    Sífilis en Pergamino: una circulación constante

    En la Región Sanitaria IV, los equipos de salud observan un número estable pero alto de casos, que no logra descender. Según Harper, “festejamos entre comillas que no aumenten más, pero sabemos que tenemos un número muy grande y sostenido de diagnósticos”.

    Una parte de esta situación se vincula al relajamiento en el uso del preservativo, tanto en jóvenes como en adultos mayores:

    “La actividad sexual hoy atraviesa todas las edades. El problema aparece cuando el preservativo se piensa como un anticonceptivo y no como un método para prevenir ITS”, advierte.

    A esto se suma el subregistro histórico. La sífilis es de notificación obligatoria, pero al tratarse de una infección curable, muchas veces su registro queda relegado. “Estas enfermedades que se curan suelen notificarse menos. Es parte de lo que estamos intentando mejorar”, explica.

    Mariela Harper
    Mariela Harper, referente del programa de ITS/VIH/Sida y hepatitis virales de la Regi&oacute;n Sanitaria IV.

    Mariela Harper, referente del programa de ITS/VIH/Sida y hepatitis virales de la Región Sanitaria IV.

    Una infección silenciosa: síntomas, riesgos y testeo

    La sífilis es conocida como “la gran simuladora” porque sus signos pueden confundirse con cuadros leves y autolimitados. Fiebre, lesiones pequeñas o molestias genitales pueden desaparecer en pocos días, pero la infección continúa avanzando.

    Harper insiste en la importancia de consultar ante cualquier síntoma atípico y no minimizar señales:

    *Lesiones o ampollas en genitales

    *Secreciones inusuales

    *Cambios repentinos en la zona genital

    *Lesiones que desaparecen solas

    “La gente suele pensar que si la lesión se fue, se curó. Y no es así”, remarca.

    El testeo es la herramienta clave. La Región Sanitaria IV realiza pruebas rápidas en operativos territoriales y en centros de salud. Los estudios permiten detectar sífilis y VIH en 15 minutos, de manera gratuita y confidencial.

    VIH: un diagnóstico que cambió

    En la segunda parte del diálogo, Harper destacó la transformación del tratamiento del VIH en los últimos años: “Antes, tener VIH era prácticamente un diagnóstico de muerte. Hoy hablamos de algo completamente distinto. Evolucionó muchísimo.”

    Los avances permiten que la mayoría de las personas viva con una pastilla por día, logrando mantener el virus en niveles indetectables. Cuando esto sucede, no hay transmisión: “Indetectable = Intransmisible. I = I. Si el virus no aparece en sangre, la persona no lo transmite.”

    En Pergamino funcionan dos espacios de testeo: Hospital San José: primer martes de cada mes y en el Consultorio Amigable: martes y jueves de 14:00 a 16:00.

    Además, se realizan operativos especiales y acompañamiento en iniciativas comunitarias.

    El desafío: prevención sin miedo

    Desde la Región Sanitaria IV destacan que la prevención sigue siendo el eje:

    *Uso de preservativo en todas las relaciones sexuales

    *Testeo regular ante dudas o prácticas de riesgo

    *Consultas médicas para evaluar síntomas o recibir asesoramiento

    *Acceso al tratamiento temprano, que permite una vida con la misma expectativa que una persona sin infección

    “El miedo no ayuda. Lo que nos ayuda es tener conductas sanas y acceder al diagnóstico a tiempo”, resume Harper.

    Con un escenario nacional en alza y una circulación sostenida en la región, el llamado de los equipos de salud es claro: usar preservativo, testearse y evitar minimizar síntomas. Porque tanto la sífilis como el VIH, con prevención y tratamiento adecuado, pueden ser controlados.

    Temas
    Seguí leyendo

    Tomás Casquero segundo en Sub 15 con solo 9 años en el cierre del Prix del Centro

    En la Provincia y Pergamino rige el nuevo esquema de horarios para la venta de bebidas alcohólicas

    El equipo Ciudad de Pergamino en el Top 10 de la Doble San Francisco-Miramar

    Diciembre llega con más beneficios en Cuenta DNI: nuevos topes, promos especiales y descuentos clave

    Adultos mayores presentan una creación teatral colectiva en el auditorio de la Unnoba

    Un apicultor rescató un enjambre de abejas en pleno centro y evitó riesgos para vecinos en la plaza Merced

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino advirtió sobre el nuevo sistema de subsidios en las tarifas

    Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y Top 4 individual en el Nacional

    La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público

    Día Mundial de Respuesta al VIH: un llamado a la prevención, el diagnóstico y el cuidado

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La colonia de abejas estaba en la plaza Merced, en inmediaciones de la esquina de Florida y Merced.

    Un apicultor rescató un enjambre de abejas en pleno centro y evitó riesgos para vecinos en la plaza Merced

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En Argentina, cada siete días muere un niño menor de cinco años por ahogamiento

    En Argentina, cada siete días muere un niño menor de cinco años por ahogamiento
    Tomás Casquero sumó otra destacada actuación en la fecha final del Prix del Centro.

    Tomás Casquero segundo en Sub 15 con solo 9 años en el cierre del Prix del Centro

    En la Provincia y Pergamino rige el nuevo esquema de horarios para la venta de bebidas alcohólicas

    En la Provincia y Pergamino rige el nuevo esquema de horarios para la venta de bebidas alcohólicas

    El Club Náutico San Pedro (CNSP) llevó a cabo la entrega N° 40 de los Premios Paulino, en una emotiva ceremonia

    El Club Náutico San Pedro celebró la 40ª edición de los Premios Paulino con reconocimientos históricos

    Ternium anuncia una propuesta cultural abierta a toda la comunidad de San Nicolás: el Concierto Rock Pop Sinfónico, un espectáculo que reúne a 50 artistas en escena y que combina la fuerza del rock y el pop internacional con la potencia de la música sinfónica.

    San Nicolás: Ternium ofrece un Concierto Rock Pop Sinfónico gratuito para despedir el año