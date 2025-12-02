Sífilis: récord de casos en Argentina y circulación sostenida en Pergamino

Desde la Región Sanitaria IV destacan que la prevención sigue siendo el eje: uso de preservativo en todas las relaciones sexuales.

La sífilis , una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más antiguas y tratables, enfrenta un incremento significativo en Argentina . Según el Ministerio de Salud, los casos aumentaron un 38,5% en los últimos tres años, alcanzando en 2024 un récord de 39.917 diagnósticos.

En la Provincia y Pergamino rige el nuevo esquema de horarios para la venta de bebidas alcohólicas

Tomás Casquero segundo en Sub 15 con solo 9 años en el cierre del Prix del Centro

El fenómeno afecta principalmente a la población joven: el 76% de los contagios corresponde a personas de entre 15 y 39 años, con la mayor incidencia entre los 20 y 24 años, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional.

Este escenario nacional se replica en Pergamino y la región. Harper señala que “todos los médicos refieren tener casos sostenidos de sífilis”, desde especialistas hasta clínicos y ginecólogos. La enfermedad, lejos de ser infrecuente, “está muy presente y nunca dejó de estar”, aunque durante años se le restó atención.

En la Región Sanitaria IV , los equipos de salud observan un número estable pero alto de casos, que no logra descender. Según Harper, “festejamos entre comillas que no aumenten más, pero sabemos que tenemos un número muy grande y sostenido de diagnósticos”.

Una parte de esta situación se vincula al relajamiento en el uso del preservativo, tanto en jóvenes como en adultos mayores:

“La actividad sexual hoy atraviesa todas las edades. El problema aparece cuando el preservativo se piensa como un anticonceptivo y no como un método para prevenir ITS”, advierte.

A esto se suma el subregistro histórico. La sífilis es de notificación obligatoria, pero al tratarse de una infección curable, muchas veces su registro queda relegado. “Estas enfermedades que se curan suelen notificarse menos. Es parte de lo que estamos intentando mejorar”, explica.

Mariela Harper Mariela Harper, referente del programa de ITS/VIH/Sida y hepatitis virales de la Región Sanitaria IV. ARCHIVO LA OPINION

Una infección silenciosa: síntomas, riesgos y testeo

La sífilis es conocida como “la gran simuladora” porque sus signos pueden confundirse con cuadros leves y autolimitados. Fiebre, lesiones pequeñas o molestias genitales pueden desaparecer en pocos días, pero la infección continúa avanzando.

Harper insiste en la importancia de consultar ante cualquier síntoma atípico y no minimizar señales:

*Lesiones o ampollas en genitales

*Secreciones inusuales

*Cambios repentinos en la zona genital

*Lesiones que desaparecen solas

“La gente suele pensar que si la lesión se fue, se curó. Y no es así”, remarca.

El testeo es la herramienta clave. La Región Sanitaria IV realiza pruebas rápidas en operativos territoriales y en centros de salud. Los estudios permiten detectar sífilis y VIH en 15 minutos, de manera gratuita y confidencial.

VIH: un diagnóstico que cambió

En la segunda parte del diálogo, Harper destacó la transformación del tratamiento del VIH en los últimos años: “Antes, tener VIH era prácticamente un diagnóstico de muerte. Hoy hablamos de algo completamente distinto. Evolucionó muchísimo.”

Los avances permiten que la mayoría de las personas viva con una pastilla por día, logrando mantener el virus en niveles indetectables. Cuando esto sucede, no hay transmisión: “Indetectable = Intransmisible. I = I. Si el virus no aparece en sangre, la persona no lo transmite.”

En Pergamino funcionan dos espacios de testeo: Hospital San José: primer martes de cada mes y en el Consultorio Amigable: martes y jueves de 14:00 a 16:00.

Además, se realizan operativos especiales y acompañamiento en iniciativas comunitarias.

El desafío: prevención sin miedo

Desde la Región Sanitaria IV destacan que la prevención sigue siendo el eje:

*Uso de preservativo en todas las relaciones sexuales

*Testeo regular ante dudas o prácticas de riesgo

*Consultas médicas para evaluar síntomas o recibir asesoramiento

*Acceso al tratamiento temprano, que permite una vida con la misma expectativa que una persona sin infección

“El miedo no ayuda. Lo que nos ayuda es tener conductas sanas y acceder al diagnóstico a tiempo”, resume Harper.

Con un escenario nacional en alza y una circulación sostenida en la región, el llamado de los equipos de salud es claro: usar preservativo, testearse y evitar minimizar síntomas. Porque tanto la sífilis como el VIH, con prevención y tratamiento adecuado, pueden ser controlados.