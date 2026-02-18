miércoles 18 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Salud y bienestar

    En Argentina se registraron más de 50 mil casos de sífilis en el año 2025

    Los casos de sífilis aumentan de forma sostenida en Argentina, con más de 55 mil diagnósticos en 2025 y un fuerte impacto en jóvenes.

    18 de febrero de 2026 - 13:11
    Argentina registra un aumento sostenido de casos de sífilis, especialmente en adolescentes y personas jóvenes.

    Argentina registra un aumento sostenido de casos de sífilis, especialmente en adolescentes y personas jóvenes.

    NA

    La sífilis es una infección causada por bacterias que la mayoría de las veces se transmite por contacto sexual y se trata de una enfermedad que comienza a hacerse presente con una llaga en los genitales, el recto o la boca, que no suele generar dolor. La situación es alarmante en Argentina.

    Lee además
    Los números del Carnaval 2026 marcaron un récord histórico en cantidad de turistas.

    Carnaval histórico en Argentina: tres millones de turistas y más de un billón de pesos en gastos
    Axel Milanés ha desarrollado una sólida carrera artística tanto en Cuba como en el exterior.
    Cultura y espectáculos

    Axel Milanés regresa a Pergamino con la canción como protagonista

    Esta dolencia se transmite de persona a persona a través del contacto directo con esas llagas, mientras que también se le puede transmitir a un bebé durante el embarazo o el parto y, en ocasiones, también por la lactancia.

    Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la sífilis vuelve a crecer en la Argentina y, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el país registra un aumento sostenido de casos, especialmente en adolescentes y personas jóvenes.

    En 2025, los casos de sífilis en Argentina alcanzaron su cifra más alta en cinco años, con 55.183 diagnósticos confirmados, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional y esto representa un 71% más de diagnósticos de la infección de transmisión sexual en comparación con lo registrado entre 2020 y 2024.

    “La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin preservativo y también puede pasar de la persona gestante al feto durante el embarazo”, señaló la Dra. Valeria Valko, ginecóloga de Ospedyc.

    En tanto, añadió: “Muchas veces la enfermedad no da señales claras. En su etapa inicial puede aparecer una lesión indolora en la zona de contacto, que suele desaparecer sola y pasar inadvertida”.

    “Si no se trata, pueden surgir erupciones en la piel, malestar general y, con el paso de los años, complicaciones graves que afectan la piel, el corazón y el sistema nervioso. Durante el embarazo, la sífilis no tratada puede provocar abortos, muerte fetal o malformaciones”, expresó la experta.

    El diagnóstico se realiza con un análisis de sangre, mientras que el testeo periódico es fundamental, especialmente, después de una relación sexual sin protección y durante el embarazo, donde se recomienda realizar controles en cada trimestre. El tratamiento es simple y efectivo, a base de antibióticos, y permite la curación completa si se indica a tiempo.

    “La prevención sigue siendo fundamental: usar preservativo en todas las relaciones sexuales, realizarse controles de manera regular y consultar ante cualquier duda o síntoma. Frente a un diagnóstico positivo, es importante tratarse y avisar a las parejas sexuales para evitar nuevas transmisiones”, finalizó la Dra. Valko.

    Las distintas fases de la sífilis

    La sífilis es una infección de transmisión sexual que evoluciona por etapas y puede no presentar síntomas durante años. En la fase primaria aparece un chancro indoloro en el sitio de infección, que sana en 3 a 6 semanas. En la secundaria puede surgir una erupción en el cuerpo, incluso en palmas y plantas, además de fiebre, ganglios inflamados y malestar general. Sin tratamiento pasa a fase latente, sin síntomas, que puede durar años. La etapa terciaria puede dañar cerebro, nervios, corazón y otros órganos. Puede presentarse neurosífilis en cualquier fase y transmitirse al bebé durante el embarazo. Se diagnostica con análisis de sangre y se trata con penicilina, que es efectiva en todas las etapas. Es fundamental completar el tratamiento, evitar relaciones sexuales hasta la curación y notificar a las parejas para que se realicen pruebas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Carnaval histórico en Argentina: tres millones de turistas y más de un billón de pesos en gastos

    Axel Milanés regresa a Pergamino con la canción como protagonista

    Fin de semana XXL en Argentina: ocupación récord y destinos colmados en todo el país

    Mar del Plata y su sorprendente parecido con una ciudad de Europa: arquitectura separada por 10.000 kilómetros

    Buenos Aires: En enero, más del 95% de los robos de autos ocurrieron en la vía pública

    El llamativo origen militar del revuelto Gramajo: un plato bien argentino que nació en medio de batallas

    El Foro Nacional del Seguro 2026 reunirá al sector para debatir los desafíos del futuro

    Día Internacional de la Pizza: historia, tradición y los sabores que enamoran a los argentinos

    Alaska y Canadá desde adentro: la experiencia única que propone Aralar Viajes

    Para mirarte mejor: en marzo llega la 26ª Campaña Nacional de Detección del Glaucoma

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Se realizará en marzo la edición 2026 de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma.
    Salud y bienestar

    Para mirarte mejor: en marzo llega la 26ª Campaña Nacional de Detección del Glaucoma

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En el Nivel Primario, 149.317 chicos alumnos —el 9,1% de la matrícula— asisten al Período Extendido de Enseñanza.

    Más de un millón de alumnos retomaron actividades en las escuelas bonaerenses
    El intendente Javier Martínez aseguró que el asfalto estará finalizado en un plazo de 30 días.
    Pergamino

    "Lo prometido es deuda": Comenzó la pavimentación de Pasaje Río Juramento

    Los partidos de este jueves se suspenderán por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
    País

    Alerta en el fútbol: por el paro general de la CGT se suspenden los partidos del jueves

    La implementación de la tasa de mantenimiento vial sobre el combustible por parte de la Municipalidad de Ramallo comenzó a generar ingresos, aunque lejos de despejar los interrogantes sobre su verdadero alcance, su destino concreto y su efectividad para mejorar el estado de calles y caminos del distrito.

    Ramallo: Tasa al combustible, ingresos en marcha y falta de planificación

    Sports perdió 2 a 1 frente a CUSA de Salto en el estreno de su nuevo sistema lumínico.

    Torneo 6 Ligas: se cerró la primera fecha con cinco triunfos pergaminenses