Shakira suma fechas para el cierre de su tour en Argentina y deja un esplendoroso mensaje

Embed - Quiero Musica on Instagram: "SHAKIRA CONFIRMÓ SU SEGUNDA FECHA Y CIERRA EN ARGENTINA SU TOUR POR LATAM @shakira vuelve a la Argentina con un segundo Estadio de Vélez, ya había agotado el 8 de diciembre y ahora prepara el 9 para que disfrutemos de "Las Mujeres ya No Lloran" Será la cuarta fecha en el año de la artista de Barranquilla en Buenos Aires y nosotros no podemos mássssssss ¿Y vos? ¿Estás con ganas de verla en vivo? "

