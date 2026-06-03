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    • "Queremos dar un golpe en casa para viajar más tranquilos a Colón"

    Los jugadores de Racing, Matías Varela y Tomás Rivier, palpitan la serie de cuartos del Torneo 6 Ligas ante Porteño de Colón. Destacaron la fortaleza del grupo.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    3 de junio de 2026 - 14:27
    Matías Varela y Tomás Rivier analizaron el presente de Racing en Fuera de Página.

    Matías Varela y Tomás Rivier analizaron el presente de Racing en Fuera de Página.

    LA OPINION

    Racing de Pergamino afronta una nueva semana de ilusión en el Torneo 6 Ligas. Luego de eliminar a Gimnasia y Esgrima en octavos de final -4 a 2 por penales-, el Bohemio que dirige Eugenio Carranza quedó como el único equipo de la Liga de Fútbol de Pergamino que continúa en competencia y el próximo domingo a las 15:00 recibirá a Porteño de Colón en el estadio “Carlos Morales”, por el partido de ida de los cuartos de final.

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    Por segundo año consecutivo, el conjunto de barrio Ameghino es el equipo pergaminense que más lejos llegó en el certamen regional. En 2025 alcanzó las semifinales del entonces Torneo 5 Ligas-6 Ciudades y ahora buscará, al menos, repetir aquella destacada campaña.

    En diálogo con el programa Fuera de Página de LA OPINION Play y FM 105.1, los futbolistas Matías Varela y Tomás Rivier analizaron el presente del equipo, la serie que se viene y las claves de un Racing que sigue dando pelea entre los mejores ocho del torneo.

    LA ENTREVISTA COMPLETA A MATIAS VARELA Y TOMAS RIVIER

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    Una clasificación trabajada

    Superar a Gimnasia y Esgrima demandó un gran esfuerzo. Tras una serie muy equilibrada, Racing logró avanzar gracias a su eficacia en los penales. “Era uno de los objetivos seguir en competencia y siendo el único de Pergamino que continúa en carrera. Lo pudimos lograr”, expresó Varela. “Entendemos que somos un equipo joven, con miles de cosas para ordenar y acomodar, pero seguimos en pie”, agregó.

    Sobre la serie de octavos de final, el experimentado jugador destacó la paridad entre ambos equipos. “Nos conocemos bastante porque nos enfrentamos en la fase de grupos y también en el torneo local. Fue un rival durísimo, nos costó muchísimo el desarrollo de los dos partidos. Terminó en penales y eso demuestra lo parejo que estuvo. Podría haber sido para cualquiera”, señaló.

    Rivier coincidió con el análisis y recordó que no pudo disputar la revancha por acumulación de tarjetas amarillas. “El primer partido podríamos haber sacado un mejor resultado. Después la vuelta también fue muy dura, ninguno de los dos pudo convertir. Esta vez la suerte estuvo de nuestro lado en los penales y estamos muy contentos”, afirmó.

    Un desafío exigente ante Porteño

    El próximo obstáculo será Porteño de Colón, que llega tras superar una serie de octavos ante Sportivo Barracas de Colón definida desde los 12 pasos.

    “Por lo que sabemos y escuchamos, es un equipo recontra aguerrido”, advirtió Varela. “Si los octavos fueron una instancia complicada y luchada, los cuartos lo serán aún más. Ellos seguramente van a venir a jugarse todo y también a cuidarse para definir de local. Queremos dar un golpe en casa para viajar un poco más tranquilos a Colón”, remarcó.

    Rivier, por su parte, sostuvo que la principal preocupación pasa por sostener la identidad futbolística del equipo. “No los conocemos demasiado, pero confiamos mucho en lo nuestro. Si logramos jugar como lo venimos haciendo y mantener nuestra idea, podemos sacar un buen resultado”, consideró.

    Una identidad consolidada

    Uno de los aspectos que distinguen a Racing es la fuerte presencia de futbolistas formados en las divisiones inferiores del club. Gran parte del plantel surgió de la cantera bohemia, una característica que ambos jugadores destacaron como uno de los pilares del presente. “Eso habla del trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años por parte de la dirigencia, los cuerpos técnicos y la coordinación de inferiores”, explicó Varela. “Es el resultado de un proceso largo que hoy permite tener tantos chicos del club jugando en Primera”.

    Para Rivier, esa continuidad metodológica es una de las mayores fortalezas del equipo. “Tenemos una manera de hacer las cosas y siempre seguimos la misma línea. Los chicos saben cómo trabajamos y cómo jugamos. Por eso suben a Primera y no les pesa. Juegan como si llevaran años en la categoría”, destacó.

    Varela profundizó en esa idea al momento de señalar qué distingue a Racing de otros equipos de la región. “Seguramente hay equipos con mejores jugadores desde lo futbolístico. Lo que nos diferencia es que hacemos las cosas de una determinada manera desde hace muchos años. Eso es lo que termina dando resultados y permitiendo que tantos chicos jueguen en Primera y que hoy estemos en los cuartos de final”.

    El regreso de Guido Montero

    De cara al compromiso frente a Porteño, Racing recuperará a una pieza fundamental: su capitán Guido Montero. “Para nosotros es una referencia. Le da jerarquía no solo a los partidos sino también a los entrenamientos”, destacó Varela. “Ha sido muchas veces el mejor jugador de Pergamino y eso no es poca cosa. Sinceramente, es casi medio equipo lo que recuperamos. Cuando está él, todos tenemos que exigirnos más y eso eleva el nivel general”, agregó.

    Rivier también valoró el regreso del referente bohemio . “Tener a Guido, a ‘Mati’ y a otros jugadores de experiencia es muy importante para un grupo tan joven. Son futbolistas con mucha trayectoria, acostumbrados a este tipo de torneos y que ayudan muchísimo dentro y fuera de la cancha”.

    El respaldo de la gente

    Otro de los puntos resaltados por los protagonistas fue el acompañamiento constante de la hinchada de Racing, que volverá a cumplir un papel importante el domingo en el “Carlos Morales”. “La gente merece un párrafo aparte”, afirmó Varela.

    “Desde el primer partido hasta el último siempre están acompañando. Dejan muchas cosas de lado para estar con el club. Nosotros no nos criamos en Racing, pero con el tiempo nos sentimos hinchas. Eso lo genera la gente y es algo que se siente mucho cuando entramos a la cancha”, destacó Varela.

    “La idea es ir paso a paso”

    Pese al gran presente, en Racing prefieren mantener la cautela. Ni el torneo local ni una eventual candidatura en este Torneo 6 Ligas aparecen hoy en la cabeza del plantel. “No nos vemos candidatos de nada”, aseguró Varela. “La idea es ir paso a paso. Lo principal es que los más jóvenes sigan ganando experiencia y asentándose en este tipo de competencias. Después veremos para qué estamos”.

    Rivier comparte esa sensación. “Ya queremos que llegue el domingo. Va a ser una semana linda de entrenamientos, con todos concentrados porque sabemos la importancia de la instancia que estamos jugando”.

    Con los pies sobre la tierra, una identidad de juego consolidada y el respaldo de todo un barrio, Racing intentará dar el primer paso hacia las semifinales. El domingo, desde las 15:00 en el “Carlos Morales”, comenzará un nuevo capítulo de una campaña que mantiene viva la ilusión de Pergamino en el Torneo 6 Ligas.

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