Seminario de Música Contemporánea en el Conservatorio de Música Pergamino

Este miércoles, 1º de octubre, el Conservatorio de Música "Juan Carlos Paz" Pergamino será sede del onceavo Seminario de Música Contemporánea, una jornada dedicada a la exploración sonora, el diálogo entre culturas y la producción musical actual.
La actividad comenzará a las 14:00 con una charla abierta al público titulada “Takemitsu/Brouwer: un puente entre Oriente y Occidente”, a cargo del profesor Félix Robledo y el alumno Román Moreno. La propuesta abordará los universos creativos de los compositores Tru Takemitsu (Japón) y Leo Brouwer (Cuba), resaltando los vínculos estéticos y filosóficos que conectan sus obras más allá de las fronteras geográficas.
A las 19:30, la jornada culminará con un concierto gratuito, en el que participarán alumnos y profesores del Conservatorio, ofreciendo un repertorio contemporáneo que refleja el trabajo académico y artístico desarrollado en la institución.
Semana de las Artes en el Conservatorio de Música Pergamino
Este seminario forma parte de la Semana de las Artes, que comenzó el 22 de septiembre y se extenderá hasta el 3 de octubre, con una nutrida agenda de actividades: charlas, conciertos didácticos y ensayos abiertos que invitan a la comunidad a sumarse al proceso creativo musical.
Como anticipo de lo que viene, los organizadores informaron que durante los viernes 17, 24 y 31 de octubre (horarios a confirmar), se realizarán ensayos abiertos en el Parque Belgrano, una iniciativa pensada para sacar la música a la calle y fomentar el acercamiento del público a las prácticas musicales colectivas.
Además, el Conservatorio ofrecerá una Noche de Gala Clásica el viernes 17 de octubre a las 21:00, en su sede de San Martín 621. En esta ocasión se presentará la Orquesta Estable del Conservatorio y diversos grupos de cámara, en un concierto que revivirá grandes clásicos del repertorio académico. El evento contará con servicio de bufet y entradas a precio accesible, con el objetivo de seguir promoviendo el acceso a la cultura en la ciudad.