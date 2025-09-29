Seminario de Música Contemporánea en el Conservatorio de Música Pergamino

Este seminario forma parte de la Semana de las Artes, que se extenderá hasta el 3 de octubre en el Conservatorio de Música de Pergamino.

Este miércoles, 1º de octubre, el Conservatorio de Música "Juan Carlos Paz" Pergamino será sede del onceavo Seminario de Música Contemporánea , una jornada dedicada a la exploración sonora, el diálogo entre culturas y la producción musical actual.

Cultura y espectáculos Historias breves de gente común: una obra que empieza en tu celular y termina en el escenario

La actividad comenzará a las 14:00 con una charla abierta al público titulada “Takemitsu/Brouwer: un puente entre Oriente y Occidente” , a cargo del profesor Félix Robledo y el alumno Román Moreno . La propuesta abordará los universos creativos de los compositores Tru Takemitsu (Japón) y Leo Brouwer (Cuba) , resaltando los vínculos estéticos y filosóficos que conectan sus obras más allá de las fronteras geográficas.

A las 19:30, la jornada culminará con un concierto gratuito, en el que participarán alumnos y profesores del Conservatorio, ofreciendo un repertorio contemporáneo que refleja el trabajo académico y artístico desarrollado en la institución.

Este seminario forma parte de la Semana de las Artes , que comenzó el 22 de septiembre y se extenderá hasta el 3 de octubre, con una nutrida agenda de actividades: charlas, conciertos didácticos y ensayos abiertos que invitan a la comunidad a sumarse al proceso creativo musical.

Como anticipo de lo que viene, los organizadores informaron que durante los viernes 17, 24 y 31 de octubre (horarios a confirmar), se realizarán ensayos abiertos en el Parque Belgrano, una iniciativa pensada para sacar la música a la calle y fomentar el acercamiento del público a las prácticas musicales colectivas.

Además, el Conservatorio ofrecerá una Noche de Gala Clásica el viernes 17 de octubre a las 21:00, en su sede de San Martín 621. En esta ocasión se presentará la Orquesta Estable del Conservatorio y diversos grupos de cámara, en un concierto que revivirá grandes clásicos del repertorio académico. El evento contará con servicio de bufet y entradas a precio accesible, con el objetivo de seguir promoviendo el acceso a la cultura en la ciudad.