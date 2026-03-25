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    • Comenzó en Pergamino la segunda etapa de la vacunación antigripal: ¿Quiénes podrán inmunizarse?

    La campaña se amplía y suma nuevos grupos de riesgo en todo el país. En Pergamino, la aplicación de dosis ya se realiza en distintos puntos de la ciudad.

    25 de marzo de 2026 - 13:51
    El vacunatorio del Hospital San José es uno de los espacios para recibir la dosis.

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    PRENSA HOSPITAL SAN JOSE
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    A partir de ahora, podrán inmunizarse:

    Personas embarazadas

    Puérperas (hasta 10 días posteriores al parto)

    Niños y niñas de entre 6 y 24 meses

    Personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo

    Personal estratégico

    Personas que estén en contacto con aves de corral

    Desde las autoridades sanitarias remarcaron que todos estos grupos no necesitan orden médica, lo que facilita el acceso y acelera la cobertura en la población.

    Dónde vacunarse en Pergamino

    En la ciudad, la campaña se desarrolla en diferentes centros de salud para garantizar la accesibilidad: Vacunatorio del Hospital San José (lunes a viernes de 7:00 a 17:00), vacunatorio municipal José Caggiano (avenida Marcelino Ugarte 220) y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en los barrios.

    Desde el sistema sanitario local destacaron la importancia de acercarse con tiempo y cumplir con el calendario para evitar complicaciones durante los meses de mayor circulación viral.

    Una herramienta clave para prevenir complicaciones

    La vacuna antigripal es fundamental para reducir hospitalizaciones, complicaciones graves y fallecimientos, especialmente en los grupos más vulnerables.

    Además, las dosis aplicadas este año fueron actualizadas para brindar protección frente a variantes recientes del virus influenza, incluidas las pertenecientes al subclado K, que actualmente predominan en el hemisferio norte. Esta situación epidemiológica fue determinante para que el Gobierno nacional decidiera adelantar la campaña de vacunación en Argentina.

    Prevención: hábitos que hacen la diferencia

    Más allá de la vacunación, los especialistas insisten en mantener medidas simples pero efectivas para evitar contagios:

    Lavarse las manos con frecuencia o utilizar alcohol en gel

    No compartir utensilios, mates ni objetos personales

    Ventilar los ambientes de manera regular

    Un llamado a la comunidad

    La ampliación de esta etapa busca alcanzar a la mayor cantidad de personas antes del invierno, cuando suelen incrementarse los casos de gripe. En Pergamino, el sistema de salud ya se encuentra operativo para responder a la demanda.

    Las autoridades recomiendan a quienes formen parte de los grupos incluidos acercarse a los vacunatorios y completar la inmunización, como una forma de cuidado individual y colectivo.

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