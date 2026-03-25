Comenzó en Pergamino la segunda etapa de la vacunación antigripal: ¿Quiénes podrán inmunizarse?

El vacunatorio del Hospital San José es uno de los espacios para recibir la dosis.

Con el inicio de la segunda etapa de la campaña de vacunación antigripal impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación , se amplía el universo de personas que pueden acceder a la dosis gratuita.

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Niños y niñas de entre 6 y 24 meses

Personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo

Personal estratégico

Personas que estén en contacto con aves de corral

Desde las autoridades sanitarias remarcaron que todos estos grupos no necesitan orden médica, lo que facilita el acceso y acelera la cobertura en la población.

Dónde vacunarse en Pergamino

En la ciudad, la campaña se desarrolla en diferentes centros de salud para garantizar la accesibilidad: Vacunatorio del Hospital San José (lunes a viernes de 7:00 a 17:00), vacunatorio municipal José Caggiano (avenida Marcelino Ugarte 220) y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en los barrios.

Desde el sistema sanitario local destacaron la importancia de acercarse con tiempo y cumplir con el calendario para evitar complicaciones durante los meses de mayor circulación viral.

Una herramienta clave para prevenir complicaciones

La vacuna antigripal es fundamental para reducir hospitalizaciones, complicaciones graves y fallecimientos, especialmente en los grupos más vulnerables.

Además, las dosis aplicadas este año fueron actualizadas para brindar protección frente a variantes recientes del virus influenza, incluidas las pertenecientes al subclado K, que actualmente predominan en el hemisferio norte. Esta situación epidemiológica fue determinante para que el Gobierno nacional decidiera adelantar la campaña de vacunación en Argentina.

Prevención: hábitos que hacen la diferencia

Más allá de la vacunación, los especialistas insisten en mantener medidas simples pero efectivas para evitar contagios:

Lavarse las manos con frecuencia o utilizar alcohol en gel

No compartir utensilios, mates ni objetos personales

Ventilar los ambientes de manera regular

Un llamado a la comunidad

La ampliación de esta etapa busca alcanzar a la mayor cantidad de personas antes del invierno, cuando suelen incrementarse los casos de gripe. En Pergamino, el sistema de salud ya se encuentra operativo para responder a la demanda.

Las autoridades recomiendan a quienes formen parte de los grupos incluidos acercarse a los vacunatorios y completar la inmunización, como una forma de cuidado individual y colectivo.