Se viene la 9ª edición del San Pedro Canta 2026 con folklore y danza en el Paseo Público de la ciudad

Durante el feriado de Carnaval, los días 15 y 16 de febrero, la ciudad volverá a vibrar al ritmo de la música y la danza con la realización de la 9ª edición del festival San Pedro Canta, que tendrá lugar en el Paseo Público Municipal. Archivo San Pedro Canta

Durante los días 15 y 16 de febrero, la ciudad de San Pedro será escenario de la 9ª edición del festival San Pedro Canta 2026, un evento que combina folklore, danza y música popular. Organizado por Keko González y colaboradores, el festival se consolida como uno de los principales atractivos culturales del calendario local.

Escenario abierto y grandes artistas del folklore nacional El festival contará con un escenario mayor a cielo abierto que abrirá sus puertas a partir de las 19 horas en ambas jornadas. Entre los números confirmados, se destaca la presentación de Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres, un referente indiscutido del folklore nacional que promete encender la fiesta con sus clásicos y nuevas propuestas.

Feriantes, gastronomía y actividades para toda la familia Además de la música y la danza, los asistentes podrán disfrutar de ferias artesanales, un completo patio gastronómico, asadores criollos y espacios pensados para los más chicos. La propuesta busca transformar el Paseo Público en un punto de encuentro donde tradición y diversión se mezclan en un clima festivo y seguro.

San Pedro Canta 2026: una celebración de identidad y tradición El festival no solo celebra la música y la danza, sino que también reafirma la identidad cultural de la ciudad. Durante estas dos noches de Carnaval, el canto, la danza y las expresiones populares se convierten en el hilo conductor de una experiencia que busca involucrar a vecinos y turistas en una celebración única de la cultura local.

Con entrada libre y gratuita, la 9ª edición de San Pedro Canta 2026 promete consolidarse como uno de los eventos más esperados del verano, combinando tradición, folklore y actividades para toda la familia en un marco de fiesta y encuentro ciudadano. imagen

