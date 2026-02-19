jueves 19 de febrero de 2026
    • San Pedro: Cecilio Salazar reunió a autoridades judiciales y policiales para reforzar la seguridad

    El intendente de San Pedro encabezó un encuentro con fiscales, jefes policiales y directores provinciales para fortalecer la prevención del delito.

    19 de febrero de 2026 - 12:47
    El intendente de Cecilio Salazar informó a través de sus redes sociales que mantuvo una reunión en su despacho con autoridades judiciales y de las fuerzas de seguridad, tal como lo había anticipado días atrás durante la Fiesta Nacional del Durazno.

    El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, encabezó una reunión en su despacho con autoridades judiciales y policiales, buscando consolidar un trabajo conjunto para garantizar la seguridad de los vecinos. El encuentro, que reunió a fiscales, jefes de la DDI y de la Policía Comunal, marcó el inicio de una serie de acciones coordinadas en el distrito.

    Objetivo de la reunión: seguridad integral en San Pedro

    Durante el encuentro, Salazar destacó la importancia de articular esfuerzos entre los distintos organismos encargados de la seguridad. Según explicó, el objetivo es garantizar que cada vecino se sienta protegido, fortaleciendo la prevención del delito mediante un plan coordinado entre Fiscalía, Policía Comunal y DDI.

    Autoridades presentes y su rol en la gestión

    Participaron la fiscal general Sandra Biscetti; el Superintendente Regional Rodrigo Ledesma; el subsecretario de Fiscalización y Control Policial Andrés Escudero; el director provincial de Investigaciones Christian Martínez; y el director de Fiscalización Interior Norte Ignacio Lorente. También estuvieron presentes jefes de la DDI San Nicolás y San Pedro-Baradero, y comisarios de la Policía Comunal y UTOI.

    Próximos pasos y coordinación continua

    El intendente adelantó que estas reuniones serán periódicas, con el fin de reforzar la cooperación entre los distintos sectores. Además, solicitó mayores recursos destinados a la prevención y remarcó que la seguridad ciudadana seguirá siendo una prioridad central de su gestión, consolidando un plan de acción conjunto y sostenido en el tiempo.

