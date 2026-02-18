miércoles 18 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Comenzaron las obras para transformar la ex terminal en un moderno polo gastronómico

    La firma Espacio Delta inició los trabajos en el histórico edificio donde funcionó la terminal de ómnibus de San Pedro.

    18 de febrero de 2026 - 08:39
    Tras el llamado a licitación y la presentación de tres propuestas finalmente la firma Espacio Delta dio inicio la obra que proyecta una propuesta gastronómica en donde funcionó la terminal de ómnibus en el radio comprendido por las calles Uruguay, Oliveira Cézar, Gomendio y San Martín.&nbsp;

    Tras el llamado a licitación y la presentación de tres propuestas finalmente la firma Espacio Delta dio inicio la obra que proyecta una propuesta gastronómica en donde funcionó la terminal de ómnibus en el radio comprendido por las calles Uruguay, Oliveira Cézar, Gomendio y San Martín. 

    San Pedro Informa

    La ex terminal de ómnibus comenzó a transformarse en lo que promete ser uno de los desarrollos urbanos más importantes de los últimos años en la ciudad de San Pedro. Tras el proceso de licitación pública y la adjudicación a la firma Espacio Delta, durante los últimos días se iniciaron formalmente las tareas en el edificio ubicado entre las calles Uruguay, Oliveira Cézar, Gomendio y San Martín.

    Lee además
     Se inicia esta semana el cronograma de inscripción en territorio para el Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs). 

    San Pedro: Abre la inscripción al Plan FinEs con operativos en barrios y localidades rurales
    Con una inversión de 3 millones de dólares, la firma Timbó (SPM Industria de Alimentos) avanza en la construcción de una planta aceitera modelo en un predio de ocho hectáreas ubicado en la intersección de las rutas nacional 9 y provincial 191.

    San Pedro: Allocco y Timbó inauguran planta aceitera modelo con enfoque sustentable

    Inicio de obra tras el proceso de licitación

    Luego del llamado a licitación, al que se presentaron tres propuestas, el Ejecutivo municipal adjudicó el proyecto a Espacio Delta, que ya puso en marcha los primeros trabajos en el deteriorado inmueble. La intervención contempla una transformación integral del predio, respetando su ubicación estratégica dentro del casco urbano.

    El edificio, que durante años funcionó como terminal de ómnibus y luego permaneció con escasa actividad y evidente deterioro estructural, será reconvertido en un espacio gastronómico moderno, con fuerte impronta comercial y recreativa.

    Las tareas iniciales incluyen trabajos de acondicionamiento estructural, retiro de materiales obsoletos y adecuación de instalaciones para avanzar hacia la nueva etapa constructiva.

    Cómo será el nuevo patio de comidas y espacio cultural

    El eje central del proyecto será un amplio patio de comidas que buscará atraer tanto a vecinos como a visitantes. La propuesta contempla múltiples locales gastronómicos, espacios comunes renovados y una circulación más dinámica, acorde a las tendencias actuales en desarrollos urbanos.

    Además del sector gastronómico, el plan prevé la construcción de un anfiteatro en el área de la plaza lindera, generando un punto de encuentro cultural para espectáculos y actividades comunitarias. De esta manera, la iniciativa no sólo apunta a la actividad comercial, sino también a la integración social y recreativa.

    Otro de los aspectos destacados será la renovación total de los ambientes interiores y el rediseño de la fachada. El frente original será reemplazado por una propuesta arquitectónica más ágil y moderna, con líneas contemporáneas que modificarán la fisonomía tradicional del lugar.

    Quiénes están detrás del proyecto de reconversión urbana

    La cara visible del emprendimiento es Jonathan Galván, ex Secretario de Gobierno durante el inicio de la gestión del intendente Cecilio Salazar. Galván encabeza la iniciativa privada que impulsa esta reconversión del histórico espacio.

    Las tareas constructivas están a cargo de una empresa local, lo que también representa movimiento económico y generación de empleo en la ciudad durante la etapa de obra.

    Con el avance de los trabajos, comienza a tomar forma un proyecto que busca recuperar un edificio emblemático y darle un nuevo sentido dentro del entramado urbano. La expectativa ahora estará puesta en los plazos de ejecución y en el impacto que este polo gastronómico pueda generar en la dinámica comercial y social de la zona.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Abre la inscripción al Plan FinEs con operativos en barrios y localidades rurales

    San Pedro: Allocco y Timbó inauguran planta aceitera modelo con enfoque sustentable

    San Pedro: Abren la inscripción a más de 30 cursos gratuitos en el CFL Nº 401 con salida laboral

    Museo de San Pedro: Hallan restos de toxodonte de 200.000 años con marcas de pisoteo prehistórico

    San Pedro: Gandolfo y Labaronnie dominan el Rally Regional tras la primera etapa

    San Pedro: Ocho acusados a juicio por venta de drogas con un bar como fachada

    Sindicato de Municipales de San Pedro pidió reabrir paritarias y cuestionó el aumento del 10%

    San Pedro: Abren las inscripciones 2026 en el Instituto 119 para carreras docentes

    Rally en San Pedro: competencia, turismo y movimiento económico

    San Pedro Canta 2026: folklore, tradición y Los Manseros en la costanera

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En las próximas semanas, el proceso licitatorio avanzará con la evaluación de ofertas y definiciones técnicas. Mientras tanto, la posibilidad de un nuevo peaje en Ramallo comienza a instalarse en la agenda local como uno de los temas viales más relevantes de 2026.

    Nuevo peaje en Ramallo: proyectan cabina en la Ruta 9 a la altura de El Paraíso

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Banco Macro en Arrecifes. La nueva sucursal está ubicada en la Avenida Carlos Merlassino 558.

    Banco Macro anunció la mudanza y renovación de la sucursal Arrecifes
    En el Nivel Primario, 149.317 chicos alumnos —el 9,1% de la matrícula— asisten al Período Extendido de Enseñanza.

    Más de un millón de alumnos retomaron actividades en las escuelas bonaerenses

    El intendente Javier Martínez aseguró que el asfalto estará finalizado en un plazo de 30 días.
    Pergamino

    "Lo prometido es deuda": Comenzó la pavimentación de Pasaje Río Juramento

    Los partidos de este jueves se suspenderán por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
    País

    Alerta en el fútbol: por el paro general de la CGT se suspenden los partidos del jueves

    La implementación de la tasa de mantenimiento vial sobre el combustible por parte de la Municipalidad de Ramallo comenzó a generar ingresos, aunque lejos de despejar los interrogantes sobre su verdadero alcance, su destino concreto y su efectividad para mejorar el estado de calles y caminos del distrito.

    Ramallo: Tasa al combustible, ingresos en marcha y falta de planificación