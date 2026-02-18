San Pedro: Comenzaron las obras para transformar la ex terminal en un moderno polo gastronómico

Tras el llamado a licitación y la presentación de tres propuestas finalmente la firma Espacio Delta dio inicio la obra que proyecta una propuesta gastronómica en donde funcionó la terminal de ómnibus en el radio comprendido por las calles Uruguay, Oliveira Cézar, Gomendio y San Martín.

La ex terminal de ómnibus comenzó a transformarse en lo que promete ser uno de los desarrollos urbanos más importantes de los últimos años en la ciudad de San Pedro . Tras el proceso de licitación pública y la adjudicación a la firma Espacio Delta, durante los últimos días se iniciaron formalmente las tareas en el edificio ubicado entre las calles Uruguay, Oliveira Cézar, Gomendio y San Martín.

Luego del llamado a licitación, al que se presentaron tres propuestas, el Ejecutivo municipal adjudicó el proyecto a Espacio Delta, que ya puso en marcha los primeros trabajos en el deteriorado inmueble. La intervención contempla una transformación integral del predio, respetando su ubicación estratégica dentro del casco urbano.

El edificio, que durante años funcionó como terminal de ómnibus y luego permaneció con escasa actividad y evidente deterioro estructural, será reconvertido en un espacio gastronómico moderno, con fuerte impronta comercial y recreativa.

Las tareas iniciales incluyen trabajos de acondicionamiento estructural, retiro de materiales obsoletos y adecuación de instalaciones para avanzar hacia la nueva etapa constructiva.

Cómo será el nuevo patio de comidas y espacio cultural

El eje central del proyecto será un amplio patio de comidas que buscará atraer tanto a vecinos como a visitantes. La propuesta contempla múltiples locales gastronómicos, espacios comunes renovados y una circulación más dinámica, acorde a las tendencias actuales en desarrollos urbanos.

Además del sector gastronómico, el plan prevé la construcción de un anfiteatro en el área de la plaza lindera, generando un punto de encuentro cultural para espectáculos y actividades comunitarias. De esta manera, la iniciativa no sólo apunta a la actividad comercial, sino también a la integración social y recreativa.

Otro de los aspectos destacados será la renovación total de los ambientes interiores y el rediseño de la fachada. El frente original será reemplazado por una propuesta arquitectónica más ágil y moderna, con líneas contemporáneas que modificarán la fisonomía tradicional del lugar.

Quiénes están detrás del proyecto de reconversión urbana

La cara visible del emprendimiento es Jonathan Galván, ex Secretario de Gobierno durante el inicio de la gestión del intendente Cecilio Salazar. Galván encabeza la iniciativa privada que impulsa esta reconversión del histórico espacio.

Las tareas constructivas están a cargo de una empresa local, lo que también representa movimiento económico y generación de empleo en la ciudad durante la etapa de obra.

Con el avance de los trabajos, comienza a tomar forma un proyecto que busca recuperar un edificio emblemático y darle un nuevo sentido dentro del entramado urbano. La expectativa ahora estará puesta en los plazos de ejecución y en el impacto que este polo gastronómico pueda generar en la dinámica comercial y social de la zona.