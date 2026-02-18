San Pedro: Abre la inscripción al Plan FinEs con operativos en barrios y localidades rurales

Se inicia esta semana el cronograma de inscripción en territorio para el Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs).

Esta semana comenzará el cronograma de inscripción territorial del Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs), con operativos descentralizados en barrios y localidades rurales del partido de San Pedro . La propuesta apunta a ampliar el acceso a la educación formal mediante jornadas informativas y de registro cercanas a los vecinos .

Las jornadas se desarrollarán entre el miércoles 18 y el martes 24 de febrero en distintos puntos estratégicos del distrito, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes deseen completar sus estudios primarios o secundarios.

El detalle del calendario oficial es el siguiente:

Estos operativos buscan acercar el Estado a cada comunidad, evitando traslados largos y simplificando los trámites administrativos.

Gobernador Castro (Rueda la Rueda): viernes 20 de febrero a las 17:30 horas en San Nicolás 123.

Río Tala (Sección 9): jueves 19 de febrero a las 18:00 horas en la intersección de Camellino y Güemes.

Pueblo Doyle: miércoles 18 de febrero a las 18:30 horas en la Escuela Primaria N° 23, ubicada en calle Facundo Quiroga S/N.

Atención en el Centro Integrador Comunitario

El Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) también será sede de las jornadas de inscripción. Allí, el personal responsable brindará información y registrará aspirantes en dos fechas:

Jueves 19 de febrero a las 15:00 horas.

Martes 24 de febrero a las 10:00 horas.

El espacio funcionará como punto de referencia para quienes requieran asesoramiento adicional sobre requisitos, modalidades de cursada y certificación.

Requisitos y documentación para inscribirse al Plan FinEs

Para formalizar la inscripción, los interesados deberán presentarse con la siguiente documentación:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Fotocopia de la partida de nacimiento.

Constancia de estudios cursados previamente.

Desde la organización recordaron que la presentación completa de la documentación agiliza el trámite y permite avanzar con mayor rapidez en la asignación de comisiones y sedes de cursada.

El Plan FinEs se consolida como una herramienta clave para jóvenes y adultos que, por distintos motivos, no pudieron finalizar sus estudios en tiempo y forma. Con esta modalidad presencial en territorio, se busca reducir barreras geográficas y administrativas, garantizando igualdad de oportunidades educativas en todo el partido.