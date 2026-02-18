San Pedro: Abre la inscripción al Plan FinEs con operativos en barrios y localidades rurales

Esta semana comenzará el cronograma de inscripción territorial del Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs), con operativos descentralizados en barrios y localidades rurales del partido de San Pedro. La propuesta apunta a ampliar el acceso a la educación formal mediante jornadas informativas y de registro cercanas a los vecinos.
Las jornadas se desarrollarán entre el miércoles 18 y el martes 24 de febrero en distintos puntos estratégicos del distrito, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes deseen completar sus estudios primarios o secundarios.
El detalle del calendario oficial es el siguiente:
-
Pueblo Doyle: miércoles 18 de febrero a las 18:30 horas en la Escuela Primaria N° 23, ubicada en calle Facundo Quiroga S/N.
-
Río Tala (Sección 9): jueves 19 de febrero a las 18:00 horas en la intersección de Camellino y Güemes.
-
Gobernador Castro (Rueda la Rueda): viernes 20 de febrero a las 17:30 horas en San Nicolás 123.
Estos operativos buscan acercar el Estado a cada comunidad, evitando traslados largos y simplificando los trámites administrativos.
Atención en el Centro Integrador Comunitario
El Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) también será sede de las jornadas de inscripción. Allí, el personal responsable brindará información y registrará aspirantes en dos fechas:
El espacio funcionará como punto de referencia para quienes requieran asesoramiento adicional sobre requisitos, modalidades de cursada y certificación.
Requisitos y documentación para inscribirse al Plan FinEs
Para formalizar la inscripción, los interesados deberán presentarse con la siguiente documentación:
-
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
-
Fotocopia de la partida de nacimiento.
-
Constancia de estudios cursados previamente.
Desde la organización recordaron que la presentación completa de la documentación agiliza el trámite y permite avanzar con mayor rapidez en la asignación de comisiones y sedes de cursada.
El Plan FinEs se consolida como una herramienta clave para jóvenes y adultos que, por distintos motivos, no pudieron finalizar sus estudios en tiempo y forma. Con esta modalidad presencial en territorio, se busca reducir barreras geográficas y administrativas, garantizando igualdad de oportunidades educativas en todo el partido.