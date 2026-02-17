San Pedro: Allocco y Timbó inauguran planta aceitera modelo con enfoque sustentable

Con una inversión de 3 millones de dólares, Timbó y Allocco avanzan en la construcción de una planta aceitera modelo en San Pedro, que funcionará como centro de innovación agroindustrial. La instalación de 8 hectáreas prioriza la sustentabilidad y la eficiencia, incorporando paneles solares y un diseño integrado al entorno natural, con inicio de operaciones previsto para mayo de 2026.
Planta aceitera modelo con tecnología sustentable
La nueva unidad de extrusado y prensado de girasol y soja se destaca por su perfil ambiental. La planta contará con 108 paneles solares, capaces de cubrir cerca del 40% de su demanda energética desde el inicio, con planes de incrementar este porcentaje de manera progresiva. Además, la preservación de la forestación existente y la creación de un lago artificial de 3.000 metros cuadrados refuerzan su carácter ecoamigable.
Innovación y capacitación para el sector agroindustrial
Hernán Falcón, presidente de Timbó y Allocco, destacó que la planta no solo producirá aceite crudo y expellers, sino que también funcionará como banco de pruebas y showroom. Productores locales e internacionales podrán observar un modelo integral donde la cosecha se convierte en el primer eslabón de la cadena de alimentos, potenciando la transferencia de tecnología y la innovación en la industria.
San Pedro, un punto estratégico para la agroindustria
La elección de San Pedro responde a su cercanía con terminales portuarias, zonas de producción de semillas y grandes centros de consumo. Timbó y Allocco proyectan replicar este modelo de ecoplanta en otras regiones sojeras y girasoleras del país, consolidando la eficiencia industrial junto con estándares ambientales, y acompañando el crecimiento del sector fabril con inversiones locales y modernización de plantas existentes.