San Pedro: Allocco y Timbó inauguran planta aceitera modelo con enfoque sustentable

Con una inversión de 3 millones de dólares, la firma Timbó (SPM Industria de Alimentos) avanza en la construcción de una planta aceitera modelo en un predio de ocho hectáreas ubicado en la intersección de las rutas nacional 9 y provincial 191. Ecobiz

Con una inversión de 3 millones de dólares, Timbó y Allocco avanzan en la construcción de una planta aceitera modelo en San Pedro, que funcionará como centro de innovación agroindustrial. La instalación de 8 hectáreas prioriza la sustentabilidad y la eficiencia, incorporando paneles solares y un diseño integrado al entorno natural, con inicio de operaciones previsto para mayo de 2026.

Planta aceitera modelo con tecnología sustentable La nueva unidad de extrusado y prensado de girasol y soja se destaca por su perfil ambiental. La planta contará con 108 paneles solares, capaces de cubrir cerca del 40% de su demanda energética desde el inicio, con planes de incrementar este porcentaje de manera progresiva. Además, la preservación de la forestación existente y la creación de un lago artificial de 3.000 metros cuadrados refuerzan su carácter ecoamigable.

Innovación y capacitación para el sector agroindustrial Hernán Falcón, presidente de Timbó y Allocco, destacó que la planta no solo producirá aceite crudo y expellers, sino que también funcionará como banco de pruebas y showroom. Productores locales e internacionales podrán observar un modelo integral donde la cosecha se convierte en el primer eslabón de la cadena de alimentos, potenciando la transferencia de tecnología y la innovación en la industria.

San Pedro, un punto estratégico para la agroindustria La elección de San Pedro responde a su cercanía con terminales portuarias, zonas de producción de semillas y grandes centros de consumo. Timbó y Allocco proyectan replicar este modelo de ecoplanta en otras regiones sojeras y girasoleras del país, consolidando la eficiencia industrial junto con estándares ambientales, y acompañando el crecimiento del sector fabril con inversiones locales y modernización de plantas existentes.

