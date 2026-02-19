Paro general en San Pedro: impacto en educación, transporte y comercio local

San Pedro registrará hoy, como gran parte del país, una jornada de cese parcial de actividades debido a la adhesión de diversos sectores gremiales al paro nacional. Google-ilustrativa

Hoy San Pedro vivirá una jornada de paro general con la adhesión de CGT, CTA, ATE y sindicatos docentes. La medida afectará diversas actividades, incluyendo la educación, el transporte, la recolección de residuos y la industria, generando un impacto visible en la rutina diaria de la ciudad y en la prestación de servicios esenciales.

Impacto en educación y servicios públicos Los sindicatos del Frente Gremial Docente Bonaerense, como SUTEBA y FEB, confirmaron su participación en la huelga. Esto implicará la suspensión de clases de fortalecimiento y acompañamiento pedagógico en la mayoría de los establecimientos educativos. Además, la recolección de residuos y el barrido público se verán interrumpidos, mientras COOPSER mantendrá únicamente guardias operativas.

Transporte, bancos y atención sanitaria El transporte de pasajeros en el partido se verá afectado por la adhesión de los choferes a la huelga. Las entidades bancarias locales no abrirán sus puertas, aunque los cajeros automáticos permanecerán operativos. En materia de salud, el Hospital Municipal garantizará atención básica a través de la Guardia de Emergencias, asegurando la cobertura mínima ante la medida de fuerza.

Actividad industrial y comercio local La industria de San Pedro también se verá impactada por la adhesión gremial, provocando una reducción significativa de la actividad en las plantas fabriles. En contraste, el comercio minorista del centro de la ciudad presenta un panorama mixto, dependiendo de la decisión de cada propietario y de la disponibilidad de personal para atender sus locales.

