jueves 19 de febrero de 2026
    • Paro general en San Pedro: impacto en educación, transporte y comercio local

    La adhesión de gremios al paro nacional afecta escuelas, transporte, bancos y actividad industrial, generando un cese parcial de servicios en San Pedro.

    19 de febrero de 2026 - 08:35
    San Pedro registrará hoy, como gran parte del país, una jornada de cese parcial de actividades debido a la adhesión de diversos sectores gremiales al paro nacional.&nbsp;

    San Pedro registrará hoy, como gran parte del país, una jornada de cese parcial de actividades debido a la adhesión de diversos sectores gremiales al paro nacional. 

    Google-ilustrativa

    Hoy San Pedro vivirá una jornada de paro general con la adhesión de CGT, CTA, ATE y sindicatos docentes. La medida afectará diversas actividades, incluyendo la educación, el transporte, la recolección de residuos y la industria, generando un impacto visible en la rutina diaria de la ciudad y en la prestación de servicios esenciales.

    Con una gran afluencia, se desarrolló este fin de semana en el Paseo Público Municipal, el festival San Pedro Canta que reunió a destacados exponentes de la música popular.

    San Pedro Canta: Los Manseros Santiagueños cerraron con una multitud el festival
     Se inicia esta semana el cronograma de inscripción en territorio para el Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs). 

    San Pedro: Abre la inscripción al Plan FinEs con operativos en barrios y localidades rurales

    Impacto en educación y servicios públicos

    Los sindicatos del Frente Gremial Docente Bonaerense, como SUTEBA y FEB, confirmaron su participación en la huelga. Esto implicará la suspensión de clases de fortalecimiento y acompañamiento pedagógico en la mayoría de los establecimientos educativos. Además, la recolección de residuos y el barrido público se verán interrumpidos, mientras COOPSER mantendrá únicamente guardias operativas.

    Transporte, bancos y atención sanitaria

    El transporte de pasajeros en el partido se verá afectado por la adhesión de los choferes a la huelga. Las entidades bancarias locales no abrirán sus puertas, aunque los cajeros automáticos permanecerán operativos. En materia de salud, el Hospital Municipal garantizará atención básica a través de la Guardia de Emergencias, asegurando la cobertura mínima ante la medida de fuerza.

    Actividad industrial y comercio local

    La industria de San Pedro también se verá impactada por la adhesión gremial, provocando una reducción significativa de la actividad en las plantas fabriles. En contraste, el comercio minorista del centro de la ciudad presenta un panorama mixto, dependiendo de la decisión de cada propietario y de la disponibilidad de personal para atender sus locales.

