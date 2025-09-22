lunes 22 de septiembre de 2025
    • Cultura

    Se realizará en Pergamino el 2º Encuentro Chelístico con músicos de todo el país

    Declarado de Interés Municipal, el evento reunirá a más de 100 músicos y se desarrollará el 4 y el 5 de octubre en el Centro Cultural Bellas Artes.

    22 de septiembre de 2025 - 13:39
    El Espacio de Educación Musical CheloSuzuki, que dirige Analía Carchenilla, en una de sus presentaciones en la Peatonal San Nicolás.

    El Espacio de Educación Musical CheloSuzuki, que dirige Analía Carchenilla, en una de sus presentaciones en la Peatonal San Nicolás. 

    ESPACIO DE EDUCACION MUSICAL "CHELOSUZUKI"
    Espacio de Educación Musical CheloSuzuki. Serán dos jornadas de clases grupales, ensayos, talleres, conciertos y espacios de reflexión.

    Espacio de Educación Musical CheloSuzuki. Serán dos jornadas de clases grupales, ensayos, talleres, conciertos y espacios de reflexión.

    ESPACIO DE EDUCACION MUSICAL "CHELOSUZUKI"

    Organizado por el Espacio de Educación Musical CheloSuzuki, que dirige Analía Carchenilla, el sábado 4 y el domingo 5 de octubre, la ciudad de Pergamino será sede del Gran Encuentro Chelístico, que reunirá a más de 100 músicos en escena entre chelistas, violinistas, violistas, contrabajistas, guitarristas, saxofonistas, clarinetistas y flautistas; además de alumnos de talleres de Estimulación Musical Temprana y Educación Musical junto a sus familias.

    Declarado de Interés Municipal, el evento se desarrollará en el Centro Cultural Bellas Artes, ubicado en avenida Alsina 165, y contará con la participación de reconocidas instituciones musicales del país: desde Chubut, Puerto Madryn, estará la Orquesta Infantil B’ Perón; desde Entre Ríos, asistirá la Escuela Suzuki del Paraná; desde Santa Fe, nos visitará Cellos Suzuki Santa Fe; desde Buenos Aires, La Plata, participará Espacio Suzuki Virginia Barbero; desde Guernica, la Camerata de la Orquesta Escuela “Vivacce”; desde Berazategui, la Orquesta Infanto Juvenil “El Pato”; de Caba asistirá Espacio de Educación Suzuki “Somos Chelistas”, a cargo de la Teacher Trainer Andrea Espinzo; y Espacio de Educación Suzuki de Cecilia Barrales; y de Pergamino, estarán presentes el Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”, La Esquina del Cello, Clave de Dos, Orquesta Infanto Juvenil Municipal Barrio Kennedy y el anfitrión CheloSuzuki.

    Encuentro Chelístico: muchas actividades en dos jornadas

    Durante las dos jornadas se desarrollarán clases grupales, ensayos, talleres, conciertos y habrá espacios de reflexión, con la participación de la Teacher Trainer Suzuki Andrea Espinzo, reconocida por su labor pedagógica y musical.

    El Encuentro no solo convoca a chelistas: también participan 50 chelistas, 22 violinistas, tres violistas, un contrabajista, dos guitarristas y un saxofonista. Además, abrirán el primer concierto 35 músicos de la Orquesta Infanto Juvenil Municipal Barrio Kennedy y se sumarán 20 alumnos de talleres de Estimulación Musical Temprana y Educación Musical junto a sus familias.

    Una experiencia única para alumnos y docentes

    Este evento promete ser una experiencia única para alumnos, profesores y familias:

    Los estudiantes podrán formar parte de grandes ensambles, compartir conciertos y vivir la música en comunidad.

    Los docentes contarán con espacios de formación continua, intercambio de saberes y dirección de obras.

    Las familias podrán disfrutar de momentos de encuentro, música y recuerdos que quedarán para siempre.

    El Encuentro culminará cada jornada con un concierto abierto a todo público, con entrada a colaboración consciente, invitando a la comunidad a ser parte de una verdadera fiesta de la música.

