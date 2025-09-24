Cuánto costará vacacionar en la Costa Atlántica en el verano 2026

La Costa Atlántica continúa siendo el destino turístico más elegido por los argentinos, tanto por los bonaerenses como por visitantes de otras provincias. A pesar de que el último verano registró apenas un 75% de ocupación hotelera en promedio —el nivel más bajo desde la pandemia—, las expectativas para la temporada 2026 ya comenzaron a marcarse con la publicación de tarifas en distintas localidades.
La Feliz mantiene su atractivo por la variedad de propuestas y costos más accesibles en comparación con otros destinos.
Casa para cuatro personas: $120.000 por noche.
Hotel 3 estrellas (habitación doble): $130.000 diarios.
Departamentos: $65.000 por noche.
Carpas en balnearios: desde $60.000 diarios.
Conocida por sus amplias playas, presenta precios más moderados.
Casa para cuatro: $90.000 la noche.
Casa para seis: $140.000.
Hotel intermedio (habitación doble): $120.000 diarios.
Carpa por toda la temporada: $1.170.000 en preventa.
Partido de la Costa
El corredor playero más cercano al AMBA combina opciones accesibles con otras dolarizadas.
San Bernardo: departamento de dos ambientes por $65.000 la noche.
Costa del Este: casas para cuatro personas desde U$D100 diarios.
Costa Esmeralda: casas similares a U$D300 por noche.
Villa Gesell y alrededores
La ciudad cabecera mantiene precios competitivos, mientras que las localidades vecinas encarecen la estadía.
Villa Gesell: casa para cuatro a $130.000, hotel 3 estrellas a $125.000, departamento a $60.000.
Carpas desde $55.000 por día.
Mar Azul: cabaña a $138.000.
Mar de las Pampas: cabaña a $170.000 y casa para cuatro cerca de $200.000 diarios.
Con valores dolarizados, estos destinos se consolidan entre los más exclusivos.
Pinamar: departamento de dos ambientes a U$D200 por noche o U$D4000 el mes.
Casa de cuatro ambientes en enero: hasta U$D18.000.
Cariló: casas similares a U$D8000 por quincena.
En febrero, los precios bajan entre un 30% y 40%.