ART en Argentina: qué es y cómo funciona para proteger al trabajador

El sistema de cobertura de riesgos laborales en Argentina se apoya en las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo ( ART ) . Estas entidades privadas tienen la función de proteger a los trabajadores ante accidentes o enfermedades relacionadas con la actividad que desarrollan en sus respectivos puestos.

La ART forma parte de un régimen obligatorio para los empleadores. Y, además, su contratación no es optativa, ya que toda empresa o empleador debe afiliar a su personal a una aseguradora. De este modo, se garantiza el acceso a asistencia médica, prestaciones económicas y rehabilitación en caso de que un trabajador sufra un siniestro.

La cobertura abarca tanto los accidentes que ocurren durante la jornada como aquellos en el trayecto habitual de la casa al trabajo y viceversa. También se contemplan las enfermedades profesionales listadas oficialmente por la normativa vigente, siempre que estén ligadas a la tarea desempeñada.

Además, la ART cumple un rol preventivo. Las aseguradoras deben trabajar en conjunto con las empresas para reducir riesgos, supervisando las condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo. Este aspecto resulta clave para evitar lesiones y cuidar la salud de los empleados.

ART en Argentina: funciones y alcance legal

Cuando se produce un accidente laboral en Argentina, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo está obligada a brindar atención médica inmediata y sin costo. Esto incluye consultas, estudios, medicamentos, intervenciones quirúrgicas y, de ser necesario, tratamientos prolongados de rehabilitación hasta lograr la reinserción laboral del trabajador afectado.

Si el siniestro genera incapacidad temporal, la ART debe otorgar un pago mensual equivalente a los ingresos habituales del empleado. En los casos de una incapacidad permanente, total o parcial, se calcula una indemnización que varía según la gravedad y las secuelas del daño sufrido.

El sistema también contempla la situación de fallecimiento del trabajador. En este caso, la ART tiene la obligación de cubrir los gastos de sepelio y otorgar una indemnización a los derechohabientes. Así se busca asegurar que la familia no quede desprotegida tras un hecho traumático.

Un punto importante es que el trabajador no debe realizar trámites complejos para acceder a estas prestaciones. Basta con informar el accidente o la enfermedad a su empleador, quien tiene que notificar de inmediato a la ART. Desde ese momento, la aseguradora asume la atención y seguimiento del caso.

Por otra parte, las ART financian campañas de prevención y capacitaciones. Estas actividades incluyen charlas sobre uso de elementos de protección personal, ergonomía, primeros auxilios y protocolos frente a emergencias. Todo con el objetivo de disminuir riesgos y fomentar ambientes de trabajo más seguros.

Para el empleador, cumplir con esta obligación representa un costo en concepto de aportes y contribuciones, pero también una forma de resguardar la continuidad de su actividad. La cobertura evita juicios costosos y genera un marco de previsibilidad en caso de siniestros.

El trabajador, por su parte, cuenta con la seguridad de que su salud y su salario no quedarán desprotegidos ante un imprevisto. El esquema de ART en Argentina funciona como un sistema de equilibrio entre derechos laborales y responsabilidades empresariales.

Fuente: Clarín.