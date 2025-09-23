Patrona de Pergamino: la Virgen de la Merced recorrerá las calles de Pergamino en la antesala de su gran fiesta

Como es habitual, el 24, la imagen de la Virgen de la Merced recorrerá las calles de la ciudad. LA OPINION

La comunidad de Pergamino ya palpita con fe y emoción la llegada de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced, Patrona de la ciudad. En la antesala de su día, este martes se desarrollará una agenda cargada de actividades que tendrán como punto central la recorrida de la imagen por las avenidas principales, un momento esperado por los fieles que salen a las veredas para saludarla y encomendarse a su protección.

Desde temprano, la jornada estará marcada por gestos de encuentro y devoción. A las 13:30 en la puerta de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, los niños del jardín pintarán en la calle, abriendo con alegría y color los festejos. Más tarde, a las 16:00, la Virgen recorrerá la ciudad, uniendo a los barrios y llevando su bendición a cada rincón. Por la tarde y la noche se vivirán momentos de oración y recogimiento: a las 19:00 habrá confesiones y misa, a las 19:30 el Jubileo de los grupos de Economía, a las 20:30 la vestición de la imagen histórica, y a las 23:00 la tradicional serenata a Nuestra Madre.

El día de la Virgen de la Merced Este miércoles se celebrará la Solemnidad de Nuestra Señora de la Merced, con una jornada marcada por la fe y la tradición. A las 8:00 se oficiará la primera misa, seguida por otra a las 11:00. Por la tarde, a las 16:00, partirá la procesión desde la Parroquia San Antonio, que será el preludio de la Santa Misa Patronal a las 16:30. El día culminará con la misa de cierre a las 19:30, coronando un tiempo de encuentro y fervor comunitario.

Una tradición que une a Pergamino Las Patronales de la Virgen de la Merced son una de las expresiones religiosas más profundas y arraigadas en Pergamino. Año tras año, los vecinos se congregan en torno a su Patrona en un clima de unidad y esperanza, para pedir su intercesión y agradecer su protección. Es una cita que trasciende generaciones y que se renueva cada septiembre como un signo de identidad y fe compartida.

Misericordiosa y protectora El título “Merced” significa “misericordia”. Desde el siglo XIII, la Virgen de la Merced ha sido invocada como protectora de cautivos y presos. En 1687 fue proclamada oficialmente patrona de Barcelona y en 1696 el papa Inocencio XII extendió su fiesta a toda la Iglesia, fijándola el 24 de septiembre. Su advocación recuerda la misión de María, comprometida con la humanidad desde aquel día en que Jesús, en la Cruz, la confió como Madre de todos sus hijos. Por eso, cada septiembre, Pergamino vuelve a mirarla con fe y gratitud. Bajo su manto misericordioso, la ciudad se reúne, canta y reza, reconociendo en ella a la Madre que acompaña, protege y guía los caminos de su pueblo.

