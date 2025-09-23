martes 23 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Patrona de Pergamino: la Virgen de la Merced recorrerá las calles de Pergamino en la antesala de su gran fiesta

    Este martes, la imagen de la Virgen de la Merced saldrá al encuentro de los vecinos en una carava por las calles de Pergamino.

    23 de septiembre de 2025 - 12:15
    Como es habitual, el 24, la imagen de la Virgen de la Merced recorrerá las calles de la ciudad.

    Como es habitual, el 24, la imagen de la Virgen de la Merced recorrerá las calles de la ciudad.

    LA OPINION

    La comunidad de Pergamino ya palpita con fe y emoción la llegada de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced, Patrona de la ciudad. En la antesala de su día, este martes se desarrollará una agenda cargada de actividades que tendrán como punto central la recorrida de la imagen por las avenidas principales, un momento esperado por los fieles que salen a las veredas para saludarla y encomendarse a su protección.

    Lee además
    El miércoles 24, Día de la Virgen de la Merced, se celebrará misa en el templo principal de Pergamino.

    Virgen de la Merced: comenzó la novena de esperanza y unidad en torno a la patrona de Pergamino
    Los contenedores fueron utilizados como carrozas de los festejos del Día de la Primavera por los estudiantes de los últimos años de las Escuelas Secundarias de la ciudad.

    Los contenedores de residuos y los changuitos fueron utilizados como carrozas de los festejos de la Primavera

    Desde temprano, la jornada estará marcada por gestos de encuentro y devoción. A las 13:30 en la puerta de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, los niños del jardín pintarán en la calle, abriendo con alegría y color los festejos. Más tarde, a las 16:00, la Virgen recorrerá la ciudad, uniendo a los barrios y llevando su bendición a cada rincón. Por la tarde y la noche se vivirán momentos de oración y recogimiento: a las 19:00 habrá confesiones y misa, a las 19:30 el Jubileo de los grupos de Economía, a las 20:30 la vestición de la imagen histórica, y a las 23:00 la tradicional serenata a Nuestra Madre.

    El día de la Virgen de la Merced

    Este miércoles se celebrará la Solemnidad de Nuestra Señora de la Merced, con una jornada marcada por la fe y la tradición. A las 8:00 se oficiará la primera misa, seguida por otra a las 11:00. Por la tarde, a las 16:00, partirá la procesión desde la Parroquia San Antonio, que será el preludio de la Santa Misa Patronal a las 16:30. El día culminará con la misa de cierre a las 19:30, coronando un tiempo de encuentro y fervor comunitario.

    Una tradición que une a Pergamino

    Las Patronales de la Virgen de la Merced son una de las expresiones religiosas más profundas y arraigadas en Pergamino. Año tras año, los vecinos se congregan en torno a su Patrona en un clima de unidad y esperanza, para pedir su intercesión y agradecer su protección. Es una cita que trasciende generaciones y que se renueva cada septiembre como un signo de identidad y fe compartida.

    Misericordiosa y protectora

    El título “Merced” significa “misericordia”. Desde el siglo XIII, la Virgen de la Merced ha sido invocada como protectora de cautivos y presos. En 1687 fue proclamada oficialmente patrona de Barcelona y en 1696 el papa Inocencio XII extendió su fiesta a toda la Iglesia, fijándola el 24 de septiembre. Su advocación recuerda la misión de María, comprometida con la humanidad desde aquel día en que Jesús, en la Cruz, la confió como Madre de todos sus hijos.

    Por eso, cada septiembre, Pergamino vuelve a mirarla con fe y gratitud. Bajo su manto misericordioso, la ciudad se reúne, canta y reza, reconociendo en ella a la Madre que acompaña, protege y guía los caminos de su pueblo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Virgen de la Merced: comenzó la novena de esperanza y unidad en torno a la patrona de Pergamino

    Los contenedores de residuos y los changuitos fueron utilizados como carrozas de los festejos de la Primavera

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo un importante trabajo en barrio Hernández

    El Gobierno movió un feriado de noviembre y habrá otro fin de semana extra largo

    Desde la Municipalidad de Pergamino advirtieron: "Los Contenedores de Basura no son volquetes"

    En Pergamino, avenida De la Cruz Gorordo, cambiará el tránsito y la conectividad ciudadana

    Histórico: Pergamino campeón del Torneo Zonal U17 de básquetbol femenino

    Se realizará en Pergamino el 2º Encuentro Chelístico con músicos de todo el país

    Felicitas Capdevila Rojas: segunda y clasificada al Nacional Federativo en San Juan

    Llegó la primavera a Pergamino: el sol se impone tras los 25 milímetros del sábado

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Como es habitual, el 24, la imagen de la Virgen de la Merced recorrerá las calles de la ciudad.

    Patrona de Pergamino: la Virgen de la Merced recorrerá las calles de Pergamino en la antesala de su gran fiesta
    Sortearon el orden de partidos de la primera fase de la Copa Nicoleña 2025.

    Sortearon el fixture de la primera fase de la Copa Nicoleña, en la sede de la Liga

    El recorrido conmueve, sorprende y deja preguntas abiertas. Y, sobre todo, invita a actuar: a prestar atención a nuestro entorno, a valorar la herencia urbana, a involucrarnos en su cuidado. 

    "Ilustro para no olvidar": una muestra única de una arquitecta que reivindica la memoria de Buenos Aires

    Detuvieron a un sujeto en un allanamiento por Robo en San Nicolás.

    San Nicolás: un allanamiento permitió la aprehensión de un hombre con elementos vinculados a un robo

    La Federación Agraria prepara su 111° Congreso en Rosario

    La Federación Agraria prepara su 111° Congreso en Rosario