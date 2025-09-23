Diego Valerga visitará Pergamino por el 2° aniversario de la Unión Pergaminense de Ajedrez

martes 23 de septiembre de 2025
    El Gran Maestro Internacional de ajedrez encabezará partidas simultáneas, presentará su nuevo libro y compartirá un almuerzo institucional en nuestra ciudad.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    23 de septiembre de 2025 - 12:48
    Diego Valerga presentará en Pergamino su nuevo libro: “Partidas Argentinas Inolvidables”.

    UPAAC

    La ciudad de Pergamino se prepara para recibir al Gran Maestro Internacional de Ajedrez Diego Valerga, en el marco de las celebraciones por el segundo aniversario de la Unión Pergaminense de Ajedrez Asociación Civil (UPAAC). La visita se llevará a cabo el sábado y el domingo próximo, con propuestas para toda la comunidad ajedrecística y el público en general.

    Valerga es una figura central del ajedrez argentino e internacional. A lo largo de su destacada trayectoria fue campeón mundial por equipos, representó al país en múltiples olimpíadas y torneos de élite. Además, combina su pasión por el deporte ciencia con su vocación como médico pediatra.

    El sábado, en la Escuela Municipal de Bellas Artes (Alsina 165), a las 16:00, se desarrollará una sesión de partidas simultáneas en la que el Gran Maestro enfrentará a múltiples oponentes de manera paralela, en un desafío tanto deportivo como didáctico. Más tarde, desde las 18:30, presentará su libro más reciente: “Partidas Argentinas Inolvidables”, una recopilación de momentos brillantes del ajedrez nacional narrados desde la experiencia de uno de sus protagonistas. Ambas actividades son gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

    Afiche Valerga

    Almuerzo institucional

    Las celebraciones continuarán el domingo 28 a las 12:00 en la sede de la UPAAC en el Parque Municipal con un almuerzo institucional que reunirá a jugadores, dirigentes, invitados especiales y miembros de la comunidad ajedrecística, con el objetivo de compartir un espacio de encuentro y conmemoración por los dos años de vida de la UPAAC.

    Para participar, se debe reservar tarjeta previamente escribiendo a [email protected] o contactando vía WhatsApp a: Horacio Harper: 2477-636384; Sergio Petrucelli: 2477-367113; Eduardo Serafini: 2477-227172; Gabriel Tealdi: 2477-502909; y Lauriano Zilli: 2477-332577.

    Desde la Unión Pergaminense de Ajedrez invitan a toda la comunidad a sumarse a este evento que promete ser un verdadero hito para el ajedrez local y una oportunidad única para compartir con uno de los grandes exponentes del deporte ciencia argentino.

    Afiche Valerga 2

