Diego Valerga visitará Pergamino por el 2° aniversario de la Unión Pergaminense de Ajedrez

La ciudad de Pergamino se prepara para recibir al Gran Maestro Internacional de Ajedrez Diego Valerga, en el marco de las celebraciones por el segundo aniversario de la Unión Pergaminense de Ajedrez Asociación Civil (UPAAC). La visita se llevará a cabo el sábado y el domingo próximo, con propuestas para toda la comunidad ajedrecística y el público en general.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La ciudad de Pergamino se prepara para recibir al Gran Maestro Internacional de Ajedrez Diego Valerga, en el marco de las celebraciones por el segundo aniversario de la Unión Pergaminense de Ajedrez Asociación Civil (UPAAC). La visita se llevará a cabo el sábado y el domingo próximo, con propuestas para toda la comunidad ajedrecística y el público en general. Por Fernando Bongiovanni Nota completa en www.laopinionline.ar #ajedrez #deportes #deporte #unionpergaminense"