lunes 22 de septiembre de 2025
    • En Pergamino, avenida De la Cruz Gorordo, cambiará el tránsito y la conectividad ciudadana

    El intendente Javier Martínez estuvo recorriendo las obras de pavimentación que se están llevando a cabo en esa zona de Pergamino.

    22 de septiembre de 2025 - 14:58
    Una obra clave para la conectividad de Pergamino.

    Con fondos propios y el objetivo de avanzar con diferentes planificaciones, el Municipio comenzó la pavimentación de avenida De la Cruz Gorordo, una vía principal de conexión que une la Ruta Nacional Nº 188 con avenida Scalabrini; de acuerdo a lo que explicaron desde la Municipalidad de Pergamino, se trata de una arteria estratégica, de doble mano y con bicisenda lateral, por donde circula a diario un gran caudal de vehículos de diverso porte.

    Con el objetivo de mejorar la transitabilidad y garantizar mayor seguridad vial, el proyecto contempla la ejecución de asfalto flexible y la canalización de cunetas en un tramo de 1.760 metros lineales.

    El intendente Javier Martínez estuvo recorriendo la zona de los trabajos.

    Detalles técnicos de la obra en Pergamino

    La intervención incluye la recomposición de bases en zonas sin pavimento, utilizando maquinaria especializada; colocación de cañerías en cunetas de desagües, con nivelación previa; cambio de diámetros y nivelación de las alcantarillas existentes; entre otras tareas.

    Javier Martínez destacó esta obra que mejora la circulación

    El intendente de Pergamino, Javier Martínez, recorrió la obra y destacó la importancia de esta intervención para el desarrollo de la ciudad: “Esta avenida De la Cruz Gorordo es una vía muy utilizada, no solo por los vecinos de la zona, sino también por quienes necesitan conectar con la Ruta 188 o con la avenida Scalabrini. Pavimentar este tramo significa mayor seguridad, mejor circulación y más calidad de vida para los pergaminenses”

    La obra forma parte del plan de infraestructura vial 2025 que la Municipalidad de Pergamino lleva adelante con recursos propios, consolidando el compromiso de mantener y mejorar las calles y avenidas de la ciudad.

