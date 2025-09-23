martes 23 de septiembre de 2025
    • Soledad Aita debutó en maratón con un récord para Pergamino

    La atleta del Control G Running tuvo un debut soñado en los 42K de Buenos Aires al establecer la mejor marca de la historia de una pergaminense: 3h. 08m. 20s.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    23 de septiembre de 2025 - 15:27
    Superó su mayor desafío. Soledad Aita tuvo su estreno en maratón en Buenos Aires.

    SOLEDAD AITA

    El domingo se disputó la 41ª edición del Maratón de Buenos Aires, una de las pruebas más importantes del calendario nacional y sudamericano, que reunió a más de 15.000 corredores. Y Pergamino dijo presente liderada por Soledad Aita, quien en su debut en la mítica distancia de 42,195 kilómetros logró la mejor marca femenina de la historia para la ciudad.

    Diego Valerga presentará en Pergamino su nuevo libro: “Partidas Argentinas Inolvidables”.

    Diego Valerga visitará Pergamino por el 2° aniversario de la Unión Pergaminense de Ajedrez
    Sortearon el orden de partidos de la primera fase de la Copa Nicoleña 2025.

    Sortearon el fixture de la primera fase de la Copa Nicoleña, en la sede de la Liga

    “Sole” Aita, integrante del equipo Control G Running, cruzó la meta con un tiempo de 3h. 08m. 24s. (tiempo neto: 3h. 08m. 20s), que la ubicó en el puesto 46 de la clasificación general femenina, y 12ª en su categoría (Damas de 40 a 44 años). Su tiempo significó la mejor marca para una mujer de Pergamino en maratón, consolidando un debut soñado.

    A pesar de las condiciones climáticas adversas -lluvia en el comienzo, alta humedad y viento en los kilómetros finales-, Aita salió con determinación a buscar su carrera, y se graduó de maratonista con un resultado que la coloca en un lugar destacado en el atletismo pergaminense.

    Parciales de Sole Aita

    “Oficialmente maratonista”

    “¡Y finalmente llegó el día! Oficialmente maratonista, sin dudas mi mayor desafío y con un gran debut en la distancia. Felicidad absoluta y la satisfacción de haber logrado este gran objetivo que tanto me costó y que es el resultado de un proceso de entrenamiento y entrega absoluta a este deporte que tanto amo”, compartió Soledad en sus redes sociales luego de la carrera.

    Agradecida y emocionada, la atleta también destacó el rol de su entorno más cercano: “En este proceso no estuve sola y el mérito no fue solo mío, también se lo debo a mi entrenador Mariano García, quien siempre confió en mí y trabajó a la par para que esto fuera posible. A mi esposo y mis hijos, que siempre me acompañan y me esperan en la llegada bancando el frío o el calor, y por supuesto a mis amigas y todos los que ayer, hoy y siempre me alientan en cada carrera”.

    Sole Aita Corriendo

    La mirada del entrenador

    Mariano García, líder del Control G Running y entrenador de Soledad Aita, expresó su orgullo por esta actuación: “’Sole’ me eligió como entrenador para preparar su primer maratón. Tuvimos una gran preparación, con muchos kilómetros que pudo llevar adelante con compromiso. El clima en la carrera fue complicado, primero lluvia y luego viento en los kilómetros finales, pero lo pudo sacar adelante. Corrió con los parciales pautados, hizo un gran maratón. Por ser su debut en la distancia fue excelente, y el plus fue quedarse con el récord pergaminense femenino de maratón”.

    Además, Mariano García se refirió a la actuación de otro integrante del equipo en los 42K de Buenos Aires, Marcos Misiewicz, quien también completó el maratón, aunque con complicaciones físicas: “Marcos hizo una gran preparación, pero el domingo no fue su día. A partir del kilómetro 25 empezó a tener problemas estomacales, bajó el ritmo pero logró terminar, lo cual no es poco. Algo muy valioso es que cuando se dio cuenta que su carrera estaba comprometida, ayudó a Soledad en un tramo, acompañándola durante algunos kilómetros para que ella pudiera cumplir su objetivo. Ese gesto habla del compañerismo y la unión que hay en el grupo”.

    Marcos y Soleda Aita
    Soledad Aita junto a Marcos Misiewicz, quien la acompañó en un tramo del maratón.

    Más pergaminenses en Buenos Aires

    Además de Soledad Aita, otros pergaminenses que completaron el 41º Maratón de Buenos Aires fueron: Marcos Misiewicz 3h. 16m. 47s. -1.401º en la general-; Sebastián Ramírez 3h. 27m. 47s -2.194º-, Martín Paredes (7° maratón) 3h. 36m. 46s. -3.261º-; Juan Pablo Yabrón 3h. 52m. 16s. -4.835º-; Cristian Hernández (debut) 3h. 57m. 18s. -5.706º-; Matías Giaccone (PB) 3h. 57m. 19s. -5.709º-; Roberta Pujol (PB) 4h. 02m. 09s. -6-231ª-; Bárbara Bunge (PB) 4h. 07m. 30s. -6-912ª-; María Laura Yabrón (PB) 4h. 13m. 28s. -7.625ª-; Leandro Graziani (debut) 4h. 15m. 37s. -7.946º-; Alejandro Librandi (debut) 4h. 20m. 19s. -8.447º-; Emanuel Antúnez Clerc (debut) 4h. 23m. 30s. -8.739º-; Virginia Friguglietti (debut) 4h. 36m. 54s. -10.097ª-; Hernán Polizzi 4h. 55m. 47s. -11.217º-; Agata Balian (debut) 5h. 02m. 13s. -11.535ª-; y Mónica Mujica (6° maratón) 5h. 17m. 26s. -12.097ª.

