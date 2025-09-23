Soledad Aita debutó en maratón con un récord para Pergamino

El domingo se disputó la 41ª edición del Maratón de Buenos Aires , una de las pruebas más importantes del calendario nacional y sudamericano, que reunió a más de 15.000 corredores. Y Pergamino dijo presente liderada por Soledad Aita , quien en su debut en la mítica distancia de 42,195 kilómetros logró la mejor marca femenina de la historia para la ciudad.

“Sole” Aita, integrante del equipo Control G Running , cruzó la meta con un tiempo de 3h. 08m. 24s. (tiempo neto: 3h. 08m. 20s), que la ubicó en el puesto 46 de la clasificación general femenina, y 12ª en su categoría (Damas de 40 a 44 años). Su tiempo significó la mejor marca para una mujer de Pergamino en maratón, consolidando un debut soñado.

A pesar de las condiciones climáticas adversas -lluvia en el comienzo, alta humedad y viento en los kilómetros finales-, Aita salió con determinación a buscar su carrera, y se graduó de maratonista con un resultado que la coloca en un lugar destacado en el atletismo pergaminense.

“¡Y finalmente llegó el día! Oficialmente maratonista, sin dudas mi mayor desafío y con un gran debut en la distancia. Felicidad absoluta y la satisfacción de haber logrado este gran objetivo que tanto me costó y que es el resultado de un proceso de entrenamiento y entrega absoluta a este deporte que tanto amo” , compartió Soledad en sus redes sociales luego de la carrera.

Agradecida y emocionada, la atleta también destacó el rol de su entorno más cercano: “En este proceso no estuve sola y el mérito no fue solo mío, también se lo debo a mi entrenador Mariano García, quien siempre confió en mí y trabajó a la par para que esto fuera posible. A mi esposo y mis hijos, que siempre me acompañan y me esperan en la llegada bancando el frío o el calor, y por supuesto a mis amigas y todos los que ayer, hoy y siempre me alientan en cada carrera”.

La mirada del entrenador

Mariano García, líder del Control G Running y entrenador de Soledad Aita, expresó su orgullo por esta actuación: “’Sole’ me eligió como entrenador para preparar su primer maratón. Tuvimos una gran preparación, con muchos kilómetros que pudo llevar adelante con compromiso. El clima en la carrera fue complicado, primero lluvia y luego viento en los kilómetros finales, pero lo pudo sacar adelante. Corrió con los parciales pautados, hizo un gran maratón. Por ser su debut en la distancia fue excelente, y el plus fue quedarse con el récord pergaminense femenino de maratón”.

Además, Mariano García se refirió a la actuación de otro integrante del equipo en los 42K de Buenos Aires, Marcos Misiewicz, quien también completó el maratón, aunque con complicaciones físicas: “Marcos hizo una gran preparación, pero el domingo no fue su día. A partir del kilómetro 25 empezó a tener problemas estomacales, bajó el ritmo pero logró terminar, lo cual no es poco. Algo muy valioso es que cuando se dio cuenta que su carrera estaba comprometida, ayudó a Soledad en un tramo, acompañándola durante algunos kilómetros para que ella pudiera cumplir su objetivo. Ese gesto habla del compañerismo y la unión que hay en el grupo”.

Más pergaminenses en Buenos Aires

Además de Soledad Aita, otros pergaminenses que completaron el 41º Maratón de Buenos Aires fueron: Marcos Misiewicz 3h. 16m. 47s. -1.401º en la general-; Sebastián Ramírez 3h. 27m. 47s -2.194º-, Martín Paredes (7° maratón) 3h. 36m. 46s. -3.261º-; Juan Pablo Yabrón 3h. 52m. 16s. -4.835º-; Cristian Hernández (debut) 3h. 57m. 18s. -5.706º-; Matías Giaccone (PB) 3h. 57m. 19s. -5.709º-; Roberta Pujol (PB) 4h. 02m. 09s. -6-231ª-; Bárbara Bunge (PB) 4h. 07m. 30s. -6-912ª-; María Laura Yabrón (PB) 4h. 13m. 28s. -7.625ª-; Leandro Graziani (debut) 4h. 15m. 37s. -7.946º-; Alejandro Librandi (debut) 4h. 20m. 19s. -8.447º-; Emanuel Antúnez Clerc (debut) 4h. 23m. 30s. -8.739º-; Virginia Friguglietti (debut) 4h. 36m. 54s. -10.097ª-; Hernán Polizzi 4h. 55m. 47s. -11.217º-; Agata Balian (debut) 5h. 02m. 13s. -11.535ª-; y Mónica Mujica (6° maratón) 5h. 17m. 26s. -12.097ª.