viernes 17 de octubre de 2025
    • Se lanza el primer ají molido coreano hecho en Argentina en medio del boom gastronómico

    Este producto marca un hito en la fusión entre gastronomía y agroindustria, y busca abastecer el mercado local y proyectarse a la exportación.

    17 de octubre de 2025 - 08:10
    La marca Picor, desarrollada en Salta con semilla coreana, busca abastecer el mercado local de ají molido y proyecta exportaciones regionales.

    La marca Picor, desarrollada en Salta con semilla coreana, busca abastecer el mercado local de ají molido y proyecta exportaciones regionales.

    MERCADO.

    Desde hace un par de años, la gastronomía coreana está viviendo un verdadero "boom" en nuestro país. Tanto es así que Argentina se convirtió en el primer país del mundo en tener un día nacional -el 22 de noviembre- que conmemora el kimchi fuera de Corea del Sur.

    Esta casa de la región de Cuyo fue nombrada como la mejor de todo el mundo.

    Una casa de Argentina fue nombrada como la mejor construcción arquitectónica del mundo
    Argentina busca hacer historia en la competencia gastronómica más larga del mundo, que dura seis días.

    El Mundial de Panettone: la competencia gastronómica en la que Argentina busca hacer historia

    En esta cocina, el gochugaru -ají rojo molido- es esencial. De hecho, es la base del kimchi, plato tradicional de la gastronomía coreana, y de preparaciones como el gochujang. Ante la constante necesidad de este ingrediente, el restaurante "Una Canción Coreana" decidió dar un paso inédito: convirtió una urgencia de ají molido coreano (gochugaru) en un negocio agroindustrial. Así fue como lanzó Picor, la primera marca nacional producida con semilla híbrida importada desde Corea y cultivada en un campo propio en Salta.

    La iniciativa -nacida para asegurar calidad y abastecimiento- contó con una gran inversión. Actualmente, ya completó su tercera cosecha y, está registrada para venta interna y exportación. Se proyecta que siga escalando de forma gradual para competir en la región.

    Escalabilidad, competitividad y exportaciones

    El plan de negocio de PICOR prioriza el abastecimiento nacional -restaurantes coreanos, supermercados étnicos y usos gastronómicos más amplios- y también evalúa su expansión a 25 hectáreas con capital adicional, cuidando la calidad agronómica (suelo, clima, aislamiento de polinización) y la capacidad técnica del equipo.

    En logística y costos, el desafío es competir con los ajíes molidos importados asiáticos, pero el valor diferencial (trazabilidad, perfil sensorial y regularidad) busca sostener precio y preferencia en Argentina y países limítrofes; a mediano plazo.

    Qué hace diferente a PICOR

    Detrás del color rojo intenso y el picor profundo del gochugaru hay trazabilidad desde la semilla -importada desde la compañía líder coreana Nongwoo Bio, que incluso capacitó al equipo en el campo salteño- y procesos de secado y molienda pensados para preservar el carácter organoléptico exigido por la cocina coreana (kimchi y salsas como gochujang).

    “Para el consumidor y la cocina profesional, la diferencia se nota en sabor y color: no se trata solo de “pica o no pica”, sino de complejidad, aroma y una tonalidad que ‘come con los ojos’. Empezó como una necesidad por abastecer a los restaurantes coreanos pero hoy estamos listos para competir en el mercado y proyectar la posibilidad de exportar a la región”, explica Victor Ho, Director Comercial de PICOR y Socio Gerente de Una Canción Coreana.

    Próximamente PICOR podrá conseguirse en formatos de medio kilo y presentaciones de 250 gramos que los consumidores podrán adquirir directamente en restaurantes y supermercados para utilizar en sus propias preparaciones.

    Fuente: Fortuna.

    Una casa de Argentina fue nombrada como la mejor construcción arquitectónica del mundo

    El Mundial de Panettone: la competencia gastronómica en la que Argentina busca hacer historia

    El INAES prorrogó, por 60 días, el plazo para la presentación de la información referida a los asociados

    Scott Bessent anuncia que la ayuda de EEUU a Argentina podría llegar a US$40.000 millones

    El mejor alfajor de Argentina 2025 es de Mendoza y tiene un relleno único

    Zárate | Celulosa Argentina reactivará su producción tras acuerdo millonario

    Indec: la inflación de septiembre fue de 2,1% y acumuló 31,8% en los últimos 12 meses

    Día de la Madre en Argentina: se proyectan regalos por $46.500 de promedio

    Apuestas Online en Argentina: El desafío de navegar un océano de sitios extranjeros

    El fin de semana largo tuvo más turistas que el de 2024

    Esta casa de la región de Cuyo fue nombrada como la mejor de todo el mundo.

    Una casa de Argentina fue nombrada como la mejor construcción arquitectónica del mundo

    Cinco detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas en una serie de allanamientos en el barrio 12 de Octubre

    Cinco detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas en una serie de allanamientos en el barrio 12 de Octubre
    Noche de partidos para cuatro equipos nicoleños en el Torneo Pre Federal de Básquet

    Torneo Pre Federal: los nicoleños Regatas, Belgrano, La Emilia y Somisa afrontan una fecha clave

    Ne Zha 2: El renacer del alma. Esta ambiciosa secuela se ha convertido en la película de animación de mayor éxito y en la película de habla no inglesa más taquillera de todos los tiempos.
    Ne Zha 2: El renacer del alma y Teléfono negro 2: los estrenos de la semana en Cinema Pergamino

    Esta casa de la región de Cuyo fue nombrada como la mejor de todo el mundo.

    Una casa de Argentina fue nombrada como la mejor construcción arquitectónica del mundo

    Productora y contratista: más allá de los prejuicios, las mujeres rurales hacen historia

    Productora y contratista: más allá de los prejuicios, las mujeres rurales hacen historia