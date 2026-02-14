sábado 14 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Mar del Plata y su sorprendente parecido con una ciudad de Europa: arquitectura separada por 10.000 kilómetros

    La Feliz sorprende por su arquitectura imponente y por barrios enteros que remiten a una ciudad europea.

    14 de febrero de 2026 - 09:05
    Esta conexión se explica por influencias históricas, estilos importados y una identidad costera que, adaptada al paisaje argentino, conserva claros guiños al Viejo Continente.

    Esta conexión se explica por influencias históricas, estilos importados y una identidad costera que, adaptada al paisaje argentino, conserva claros guiños al Viejo Continente.

    LA PRENSA.
    El vínculo entre ambas ciudades se refuerza en su&nbsp;relación con el mar.&nbsp;En Biarritz, el frente costero se convirtió en el corazón de la vida social, con paseos marítimos, miradores y edificios emblemáticos pensados para disfrutar del paisaje atlántico.

    El vínculo entre ambas ciudades se refuerza en su relación con el mar. En Biarritz, el frente costero se convirtió en el corazón de la vida social, con paseos marítimos, miradores y edificios emblemáticos pensados para disfrutar del paisaje atlántico.

    EL MUNDO.

    Mar del Plata y Biarritz están unidas por algo más que el mar Atlántico. Aunque las separan más de diez mil kilómetros, ambas ciudades comparten arquitectura e historia sorprendentemente similar, marcada por el turismo de élite, la influencia europea y la construcción de un balneario asociado al prestigio, el ocio y la vida social.

    Lee además
    Emanual Shepherd fue el goleador de Pergamino Básquet y figura del partido con 28 puntos.

    Pergamino Básquet volvió a perder en casa y la racha de derrotas llegó a 10
    Organizar tu cocina de manera inteligente puede transformar la experiencia cotidiana y hacer que comer mejor todos los días sea una consecuencia natural del espacio.

    Cocinas reales y funcionales: cómo organizarla para comer mejor todos los días

    La ciudad de Biarritz en Francia comenzó a consolidarse como destino turístico a mediados del siglo XIX, cuando la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, eligió este pequeño pueblo pesquero del País Vasco francés como lugar de veraneo.

    A partir de entonces, la aristocracia europea transformó la ciudad: surgieron palacios, villas, hoteles de lujo y casinos frente al mar, diseñados para disfrutar del paisaje atlántico y, al mismo tiempo, exhibir estatus.

    La arquitectura adoptó un estilo pintoresquista, con influencias francesas y vascas, caracterizado por techos inclinados, fachadas de piedra, balcones ornamentados y grandes ventanales orientados al océano.

    Mar del Plata, la “Biarritz argentina”

    Décadas más tarde, Mar del Plata recorrió un camino similar. Fundada en 1874, la ciudad comenzó a desarrollarse como balneario a fines del siglo XIX, cuando la élite porteña la adoptó como su principal destino de veraneo.

    Hacia la década de 1920, comenzó a construirse el monumental casino, el principal símbolo de la ciudad hasta hoy. El edificio fue diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo, quien utilizó el estilo Luis XIII, con el modelo de la Place Vendôme, de París.

    En esa época también se encargó al prestigioso paisajista francés Carlos Thays el diseño del Paseo General Paz, un amplio parque público de cuatro hectáreas acompañando la rambla costera en el tramo céntrico de la ciudad, desde el Hotel Bristol hasta la Playa de los Pescadores.

    Inspirados en los modelos europeos, especialmente franceses, los sectores acomodados impulsaron una transformación urbana que buscó inspirarse en ciudades como Biarritz.

    Así nacieron los hoteles emblemáticos y, con el tiempo, el llamado “chalet marplatense”, una adaptación local del pintoresquismo europeo que combinó piedra, madera, tejas y una fuerte impronta artesanal.

    El vínculo entre ambas ciudades se refuerza en su relación con el mar. En Biarritz, el frente costero se convirtió en el corazón de la vida social, con paseos marítimos, miradores y edificios emblemáticos pensados para disfrutar del paisaje atlántico.

    Mar del Plata replicó esa lógica: la costa fue el eje de su crecimiento urbano, con construcciones orientadas al océano, rambla, casinos y hoteles que funcionaron como símbolos del auge turístico y del progreso. En ambos casos, el urbanismo se diseñó para integrar arquitectura y naturaleza, haciendo del mar un elemento central de la experiencia urbana.

    Con el paso del tiempo, tanto Biarritz como Mar del Plata ampliaron su perfil turístico y se democratizaron, pero conservaron huellas claras de ese origen aristocrático.

    Hoy, sus chalets, barrios y edificios históricos siguen contando una historia compartida: la de dos ciudades que, desde orillas opuestas del Atlántico, construyeron una identidad basada en el turismo, la arquitectura y el deseo de recrear un mismo ideal.

    Fuente: Canal 26.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Básquet volvió a perder en casa y la racha de derrotas llegó a 10

    Cocinas reales y funcionales: cómo organizarla para comer mejor todos los días

    Interiorismo 2026: hogares más cálidos, expresivos y con identidad propia

    El blanco pierde protagonismo en decoración: el color que marcará tendencia en interiores durante 2026

    Un edificio que combate la soledad ganó el premio de arquitectura más importante

    Ni cuadros ni plantas: las tendencias en decoración que se imponen para 2026 en pasillos estrechos y oscuros

    Museo Buffo: la joya arquitectónica con una historia de amor en las Sierras de Córdoba

    Acústica en casa: 10 soluciones decorativas para decir adiós al eco (y al ruido)

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Organizar tu cocina de manera inteligente puede transformar la experiencia cotidiana y hacer que comer mejor todos los días sea una consecuencia natural del espacio.

    Cocinas reales y funcionales: cómo organizarla para comer mejor todos los días

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Organizar tu cocina de manera inteligente puede transformar la experiencia cotidiana y hacer que comer mejor todos los días sea una consecuencia natural del espacio.

    Cocinas reales y funcionales: cómo organizarla para comer mejor todos los días
    Este sábado comenzó oficialmente el VI Rally de San Pedro “Copa Fernando ‘Pichi’ Iglesias”, competencia válida por el Rally Federal y el Campeonato Regional de Rally, que durante el fin de semana moviliza equipos, pilotos y público en distintos sectores del partido.

    Rally en San Pedro: competencia, turismo y movimiento económico

    Esta conexión se explica por influencias históricas, estilos importados y una identidad costera que, adaptada al paisaje argentino, conserva claros guiños al Viejo Continente.

    Mar del Plata y su sorprendente parecido con una ciudad de Europa: arquitectura separada por 10.000 kilómetros

    En San Valentín, el chocolate sigue siendo el mejor lenguaje para expresar emociones.

    San Valentín: el chocolate suma sabores exóticos y sostiene el peso de la tradición

    Podcast del 14 de febrero de 2026

    Podcast del 14 de febrero de 2026