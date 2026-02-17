martes 17 de febrero de 2026
    • Carnaval histórico en Argentina: tres millones de turistas y más de un billón de pesos en gastos

    El fin de semana XXL de carnaval superó en 7,2% el movimiento del año pasado y dejó un impacto económico directo de $1.007.793 millones.

    17 de febrero de 2026 - 12:47
    Los números del Carnaval 2026 marcaron un récord histórico en cantidad de turistas.

    Los números del Carnaval 2026 marcaron un récord histórico en cantidad de turistas.

    AHORA MAR DEL PLATA

    El fin de semana XXL de Carnaval volvió a posicionarse como uno de los momentos más fuertes del calendario turístico argentino. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 3 millones de personas por distintos puntos del país, lo que representó un crecimiento del 7,2% respecto al mismo feriado del año anterior.

    El impacto económico directo alcanzó los $1.007.793 millones —más de un billón de pesos— destinados a alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras. “Fueron cuatro días de muchísimo movimiento en todos los rincones del país”, destacaron desde la entidad empresaria, subrayando que incluso ciudades no tradicionales lograron dinamizar sus economías con propuestas carnavalescas propias.

    Destinos con tradición y alta ocupación en Argentina

    Las ciudades con mayor tradición en festejos fueron las más elegidas. Se destacaron las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, con celebraciones bien diferenciadas entre el litoral y el norte argentino.

    En la Costa Atlántica, Mar del Plata alcanzó un 80% de ocupación hotelera, mientras que localidades del interior bonaerense como 25 de Mayo y Lincoln también convocaron visitantes con sus corsos y festivales. Mendoza y destinos del sur del país completaron un mapa turístico activo y diverso.

    Fuerte movimiento regional y al exterior

    El movimiento turístico no se limitó al territorio nacional. La empresa Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia la Argentina, confirmando la recuperación del flujo regional y el atractivo de los destinos locales para el turismo de cercanía.

    Informe de CAME

    El informe de CAME detalló que el gasto total directo creció un 6% a precios constantes frente al año pasado. Sin embargo, el gasto diario promedio por turista se ubicó en $111.605, lo que implicó una baja real del 7,7%.

    La estadía promedio fue de tres días, superior a los 2,8 días registrados en 2025. Según el análisis, muchos viajeros eligieron destinos vinculados a promociones en hotelería y transporte aéreo, priorizando opciones más accesibles en un contexto de restricciones en los ingresos familiares.

    Récord histórico y consolidación en el calendario

    Los números del Carnaval 2026 marcaron un récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca anterior se había alcanzado en 2023, con 2.925.000 viajeros.

    Desde la CAME remarcaron que este desempeño se dio en un escenario económico complejo, lo que refuerza la relevancia de estas fechas para el sector. Además, se trató del decimoquinto año consecutivo en que el Carnaval se celebró oficialmente tras más de tres décadas fuera del calendario de feriados nacionales.

    Aeropuertos colmados y rutas con tránsito intenso

    El transporte aéreo mostró un nivel de actividad elevado. Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron en conjunto 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo. Solo Aerolíneas movilizó más de 220.000 personas en cuatro días, siendo el viernes la jornada de mayor demanda.

    En tanto, hacia la Costa Atlántica se registraron picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata, principalmente por las rutas 2 y 11. Para ordenar el tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial dispuso restricciones para la circulación de camiones de más de 3.500 kilos en rutas nacionales y accesos estratégicos.

    Con cifras que rompieron marcas previas y un movimiento extendido a lo largo y ancho del país, el Carnaval volvió a demostrar su peso específico en la economía y el turismo argentino, dejando expectativas altas para los próximos feriados de marzo y Semana Santa.

