Fin de semana XXL en Argentina: ocupación récord y destinos colmados en todo el país

El fin de semana XXL de Carnaval volvió a confirmar su peso específico dentro de la temporada turística argentina . Con cuatro días que invitan a escapadas y viajes más extensos, miles de argentinos se movilizan a lo largo y ancho del país, generando niveles de ocupación que, en muchos casos, rozan la capacidad plena.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo , Ambiente y Deportes de la Nación y el Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo, sobre 121 localidades y áreas relevadas, casi un tercio supera el 90% de reservas de ocupación.

En la provincia de Buenos Aires , la temporada estival encontró en el finde largo de Carnaval un nuevo impulso.

En Mar del Plata la ocupación supera el 75%, mientras que otros destinos tradicionales como Pinamar, Villa Gesell, Miramar y Necochea registran porcentajes similares.

La Costa Atlántica vuelve a consolidarse como una de las primeras opciones para quienes buscan combinar playa, descanso y propuestas culturales.

El Litoral, epicentro del Carnaval

Como cada año, el Litoral vive su momento estelar. En Entre Ríos, varias localidades alcanzan ocupación plena.

En Gualeguay, Santa Elena y Santa Ana las reservas llegan al 100%, mientras que Gualeguaychú alcanza el 86% y otros cinco destinos de la provincia superan el 95%.

En Corrientes, otro clásico de estas fechas, las reservas rondan el 81%, confirmando la vigencia de sus tradicionales celebraciones.

Norte argentino: color, tradición y alta demanda

En el Norte, el movimiento también es intenso. En Jujuy, las regiones de Quebrada y Valles presentan picos de reservas del 95% y 80% respectivamente.

La provincia de Salta registra un promedio del 70%, con puntos destacados como Cafayate y Rosario de la Frontera, donde la ocupación alcanza el 85%.

En tanto, la Fiesta Nacional de la Chaya en La Rioja actúa como verdadero imán turístico del Noroeste, con un 90% de reservas hoteleras.

Córdoba, festivales y cifras en alza

La provincia de Córdoba estima recibir unos 370.000 arribos durante el fin de semana XXL, lo que representaría un incremento del 16% respecto al mismo período de 2025.

En el Valle de Punilla, el impacto del Cosquín Rock se hace sentir con fuerza: hay localidades con ocupación plena y otras que superan el 98% de reservas, consolidando el perfil festivalero como uno de los motores del movimiento turístico.

Buenos Aires y la Patagonia, también protagonistas

La Ciudad de Buenos Aires alcanza un 83% de reservas, el mejor registro para los feriados de Carnaval de los últimos cinco años. Entre los principales atractivos se destacan los tres recitales de Bad Bunny en el estadio de Club Atlético River Plate.

En la Patagonia, Tierra del Fuego muestra reservas cercanas al 90% en hoteles de mayor categoría. También presentan muy buenos niveles de ocupación destinos neuquinos como Villa La Angostura y San Martín de los Andes, además de San Carlos de Bariloche, el clásico indiscutido del sur.

En la región cuyana, Potrerillos, Uspallata y Cacheuta superan el 80% de reservas, mientras que la provincia de San Luis presenta porcentajes similares.

Movimiento intenso por aire y por río

El fuerte dinamismo no solo se refleja en la hotelería. Aerolíneas Argentinas estima transportar unos 220.000 pasajeros durante el fin de semana largo. JetSMART operará más de 450 vuelos con 93.000 asientos disponibles, mientras que Flybondi anunció un 90% de ocupación en sus servicios.

Por su parte, Buquebus informó que la venta de tickets es un 27% superior a la registrada en el mismo fin de semana largo de 2025.

Con cifras que confirman el protagonismo del finde largo de Carnaval, el turismo vuelve a posicionarse como uno de los grandes dinamizadores de la economía y como una de las principales elecciones de los argentinos a la hora de celebrar y descansar.