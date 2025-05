Se jugó la segunda fecha del Fútbol Senior en Ramallo

Social 3- Fútbol San Nicolás 2

Regatas 2- Marinero Panno 1

Libre: Argentino Oeste

Grupo B:

San Martín 3- UOM 4

Conesa 1- La Emilia 2

Los Andes 0- Belgrano 2

Libre: Defensores de Belgrano (VR)

Regatas 6 UOM 6

FSN 3, Social 3, El Fortín 3, Matienzo 3 Belgrano, La Emilia 4

Argentino Oeste 0 y M. Panno 0 Los Andes 3

Defensores de Ramallo, San Martín, Conesa FBC 0

Torneo Senior a pura emoción y goles Se jugó la Fecha 2 en el complejo de Los Andes con partidos vibrantes y clima ideal. UOM y Regatas mandan en sus zonas con puntaje perfecto. El certamen lleva el nombre de Oscar Colella y Rodolfo Godoy, presentes en la jornada. La Liga Senior crece gracias al impulso de ex jugadores y el respaldo de la Liga Nicoleña.