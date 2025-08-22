Una adolescente de 17 años en San Nicolás sufrió graves heridas tras ser atacada con un arma blanca

Dos mujeres atacaron e hirieron a una adolescente en San Nicolás. Tenían conflictos previos. LaOpinion

En las últimas horas del jueves, se conoció un grave hecho de violencia que ocurrió en el barrio Los Provincianos de San Nicolás, donde la víctima fue una adolescente de 17 años, quien resultó con heridas de gravedad tras ser atacada con un arma blanca.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Pastor Omar de Felipe al 300, luego de un llamado de alerta al 911 que movilizó al personal del Comando Patrullas. En el lugar, los efectivos hallaron a la joven con heridas punzocortantes debajo de una axila y en el brazo derecho.

La víctima señaló que tenía problemas con las agresoras Al ser entrevistada, la víctima señaló que las agresoras fueron dos mujeres con quienes mantenía conflictos previos. Ambas la atacaron violentamente provocándole múltiples lesiones.

Un médico policial constató que la menor presentaba heridas de gravedad en la región deltóidea, mamaria y una lesión de arma blanca que ingresó por la línea axilar posterior hasta su cavidad pleural, lo que le provocó un neumotórax derecho.

Ante la situación, se solicitó la presencia de Policía Científica, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI N° 13 del Departamento Judicial San Nicolás, con la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda.

