viernes 22 de agosto de 2025
    • San Nicolás: un hombre atacó a un ciclista y a una mujer en dos episodios de violencia en minutos

    Un hombre de 50 años agredió a un ciclista y a una mujer en San Nicolás. Tenía antecedentes de violencia y será imputado por los nuevos ataques.

    22 de agosto de 2025 - 09:40
    Detenido un sujeto que agredió a un ciclista y una mujer en San Nicolás. Tenia antecedentes similares.

    Detenido un sujeto que agredió a un ciclista y una mujer en San Nicolás. Tenia antecedentes similares.

    Diario El Norte

    En la tarde del jueves, un hombre identificado como Daniel Álvarez, de unos 50 años, protagonizó dos episodios de violencia en menos de 15 minutos en la zona céntrica de la ciudad de San Nicolás.

    El primer ataque ocurrió en la intersección de Guardia Nacional y Belgrano, donde Álvarez golpeó sin motivo aparente a un ciclista que circulaba por la zona. La víctima sufrió múltiples golpes y una lesión en la mandíbula, por lo que tuvo que recibir asistencia médica en el hospital local.

    Minutos más tarde, el sujeto involucrado volvió a actuar con agresión, esta vez contra una mujer que repartía folletos políticos, a quien también atacó físicamente.

    Según registros periodísticos, este no sería el primer antecedente de violencia de Álvarez. En 2019 se hizo conocido por agredir a una agente policial luego de un accidente de tránsito en Maipú y España, episodio tras el cual se supo que padecía problemas psiquiátricos.

    Tras los hechos de este jueves, personal policial logró identificarlo nuevamente y fue imputado por las agresiones cometidas.

    Temas
