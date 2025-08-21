jueves 21 de agosto de 2025
    • San Nicolás: detienen a un hombre tras intentar robar una bicicleta y herramientas en zona céntrica

    Un joven de 26 años fue aprehendido en Avellaneda y Sarmiento tras intentar robar una bicicleta y herramientas de una vivienda en San Nicolás.

    21 de agosto de 2025 - 11:10
    Sujeto detenido cuando intentó robar una bicicleta en San Nicolás.&nbsp;

    Sujeto detenido cuando intentó robar una bicicleta en San Nicolás. 

    Diario El Norte

    Durante la jornada del miércoles, efectivos de la Comisaría Tercera de San Nicolás aprehendieron a un hombre de 26 años, el cual momentos antes había intentado robar una bicicleta en la zona céntrica.

    El hecho ocurrió en la intersección de Avellaneda y Sarmiento, donde instantes antes el sospechoso había sustraído herramientas del interior de una camioneta y una bicicleta playera rodado 26, propiedad de un vecino de 34 años.

    La víctima evitó el Robo y luego detuvieron al responsable

    Al advertir la situación, el damnificado forcejeó con el delincuente, recibió un golpe de puño en el labio, pero logró impedir que consumara el robo hasta la llegada del personal policial.

    El hombre fue inmediatamente reducido y trasladado a sede policial. La UFI N°13 del Departamento Judicial San Nicolás intervino en el caso y dispuso que el aprehendido permanezca alojado en la dependencia.

