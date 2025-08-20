Allanamiento positivo en San Nicolás: detienen a un hombre acusado de disparar al adolescente en Villa Canto

Detuvieron al acusado del ataque a un adolescente en un allanamiento de San Nicolás. LaOpinion

Un operativo conjunto de la DDI San Nicolás, el Comando Patrullas, los GTO de Coviccos y de la Comisaría Tercera, y el Destacamento de General Rojo permitió detener a un hombre de 40 años en Villa Canto, acusado de haber disparado contra un adolescente de 15 años horas atrás.

El allanamiento se realizó en una vivienda de calle Firpo al 1600, tras la denuncia de una mujer de 35 años, quien aseguró que el sospechoso había amenazado con un arma de fuego y disparado contra su hijo en la vía pública. Afortunadamente, el menor no sufrió lesiones.

En paralelo, el hombre también denunció al adolescente, acusándolo de haberlo amenazado verbalmente y exhibido un arma. Con estos elementos, personal del Destacamento de La Emilia inició tareas investigativas, revisó cámaras de seguridad y trabajó junto a la justicia, lo que derivó en la solicitud de tres órdenes de allanamiento.

El sujeto buscado en el allanamiento, tenia pedido de captura Al momento de su aprehensión, las autoridades constataron que el acusado tenía un pedido de captura vigente por homicidio agravado en concurso premeditado de dos o más personas, solicitado por la UFI N° 11 de San Pedro.

El Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás resolvió que el detenido permanezca privado de su libertad.

Compartí esta nota en redes sociales:





