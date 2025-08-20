miércoles 20 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Allanamiento positivo en San Nicolás: detienen a un hombre acusado de disparar al adolescente en Villa Canto

    La DDI San Nicolás detuvo en Villa Canto a un hombre de 40 años acusado de disparar a un menor. Tenía pedido de captura por homicidio agravado.

    20 de agosto de 2025 - 12:30
    Detuvieron al acusado del ataque a un adolescente en un allanamiento de San Nicolás.

    Detuvieron al acusado del ataque a un adolescente en un allanamiento de San Nicolás.

    LaOpinion

    Un operativo conjunto de la DDI San Nicolás, el Comando Patrullas, los GTO de Coviccos y de la Comisaría Tercera, y el Destacamento de General Rojo permitió detener a un hombre de 40 años en Villa Canto, acusado de haber disparado contra un adolescente de 15 años horas atrás.

    Lee además
    José Rasuk buscará clasificar por primera vez a la Copa de Plata del TC Pista.

    José Rasuk:"Vamos a dejar todo para poder ingresar a la Copa"
    comienza el juicio por el feticidio ed Magalí Gomez en Baradero

    Comienza el juicio por el femicidio de Magalí Gómez en Baradero

    El allanamiento se realizó en una vivienda de calle Firpo al 1600, tras la denuncia de una mujer de 35 años, quien aseguró que el sospechoso había amenazado con un arma de fuego y disparado contra su hijo en la vía pública. Afortunadamente, el menor no sufrió lesiones.

    En paralelo, el hombre también denunció al adolescente, acusándolo de haberlo amenazado verbalmente y exhibido un arma. Con estos elementos, personal del Destacamento de La Emilia inició tareas investigativas, revisó cámaras de seguridad y trabajó junto a la justicia, lo que derivó en la solicitud de tres órdenes de allanamiento.

    El sujeto buscado en el allanamiento, tenia pedido de captura

    Al momento de su aprehensión, las autoridades constataron que el acusado tenía un pedido de captura vigente por homicidio agravado en concurso premeditado de dos o más personas, solicitado por la UFI N° 11 de San Pedro.

    El Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás resolvió que el detenido permanezca privado de su libertad.

    Temas
    Seguí leyendo

    José Rasuk:"Vamos a dejar todo para poder ingresar a la Copa"

    Comienza el juicio por el femicidio de Magalí Gómez en Baradero

    Persecución policial en San Nicolás: un joven chocó con una moto robada y fue detenido

    Revocan la falta de mérito de cuatro chatarreros de San Pedro y San Nicolás por acopio de cobre

    La UOM San Nicolás inicia un paro de 24 horas en contratistas de Ternium

    La Junta Electoral oficializó la boleta de HECHOS para las elecciones del 7 de septiembre

    Un hombre fue detenido en San Nicolás por agresión y amenaza con un cuchillo hacia su pareja

    San Nicolás: adolescente amenazado con un arma de fuego en Villa Canto

    San Nicolás: dos jóvenes hospitalizados tras choque entre moto y auto en Echeverría y Belgrano

    San Nicolás: Passaglia supervisa mantenimiento de desagües y zanjones ante tormentas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    UOM lanza paro de 24 horas de trabajadores de Ternium San Nicolás.

    La UOM San Nicolás inicia un paro de 24 horas en contratistas de Ternium

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez: ¿Hacia dónde va el mundo? Perspectivas desde el Sur Global
    Ciclo de charlas

    Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez: "¿Hacia dónde va el mundo? Perspectivas desde el Sur Global"
    El sujeto de 24 era investigado por pornografía infantil y le secuestraron dispositivos electrónicos que pueden contener evidencia con respecto a la pesquisa.

    Operación Mamushka: allanamiento en Pergamino por grooming y distribución de material de abuso sexual infantil

    La Anmat reveló que se confundió y confirmó que en el tomate Marolio no había gusanos

    La Anmat reveló que se confundió y confirmó que en el tomate Marolio no había gusanos

    Baradero: desagües tapados revelan montañas de basura y afectan a vecinos tras 120 mm de lluvia
    Infraestructura en Baradero

    Baradero: desagües pluviales tapados revelan montañas de basura y afectan a vecinos tras 120 mm de lluvia

    Oficial: ANSES anunció el aumento y un bono para jubilados, pensionados y beneficiarios

    Oficial: ANSES anunció el aumento y un bono para jubilados, pensionados y beneficiarios