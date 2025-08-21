jueves 21 de agosto de 2025
    • En Zona Oeste de San Nicolás, desarticulan un punto de venta de drogas tras un allanamiento

    La DDI de Drogas Ilícitas San Nicolás detuvo a un hombre y secuestró cocaína lista para la venta en un operativo realizado en la zona oeste de la ciudad.

    21 de agosto de 2025 - 09:50
    Detienen a un sujeto en un allanamiento por venta de drogas en zona oeste de San Nicolás.

    Detienen a un sujeto en un allanamiento por venta de drogas en zona oeste de San Nicolás.

    LaOpinion

    Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (DDITDI) de San Nicolás, concretaron en las últimas horas un operativo antidrogas, de la cual que permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes en la ciudad.

    El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías N°3 a cargo de la jueza María Eugenia Maiztegui, se realizó en una vivienda ubicada en la intersección de Santiago del Estero y J. B. Justo, zona oeste, donde fue aprehendido un hombre mayor de edad.

    Allanamiento positivo: Un detenido y varios elementos secuestrados

    En el allanamiento, los agentes secuestraron envoltorios de cocaína fraccionada lista para la venta, dos trozos compactos de la misma sustancia, una balanza de precisión, dinero en efectivo y un teléfono celular.

    La investigación comenzó meses atrás a raíz de una denuncia anónima en barrio Mitre, que señalaba la venta de drogas por parte de una pareja. Bajo la coordinación de la fiscal Verónica Marcantonio (UFI N°1), se realizaron tareas de inteligencia y vigilancia que confirmaron la actividad ilícita.

    Tras reunir pruebas suficientes, la fiscalía solicitó la orden de allanamiento, logrando detener al principal investigado, quien quedó imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y a disposición de la Justicia.

