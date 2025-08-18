San Nicolás: Passaglia supervisa mantenimiento de desagües y zanjones ante tormentas

Santiago Passaglia mostró trabajos de mantenimiento de desagües y zanjones en San Nicolás. Diario El Norte

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, difundió este lunes un video a través de sus redes sociales, donde mostró los trabajos de mantenimiento en desagües y zanjones de la ciudad, tareas claves para prevenir complicaciones frente a las tormentas pronosticadas.

“Seguimos haciendo mantenimiento de todos los zanjones y desagües, para que cuando vengan las tormentas fuertes, como la de mañana o la de Santa Rosa, los vecinos puedan dormir tranquilos”, expresó el jefe comunal.

Las tareas que se realizan, detallado por Santiago Passaglia Passaglia detalló que desde temprano se avanza con tareas de limpieza y desobstrucción en los más de 75 kilómetros de desagües que posee San Nicolás.

Finalmente, subrayó la importancia de estas acciones preventivas: “Son obras que no se ven, pero que marcan la diferencia cuando más se necesitan”.

