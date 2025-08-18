lunes 18 de agosto de 2025
    • San Nicolás: Passaglia supervisa mantenimiento de desagües y zanjones ante tormentas

    El intendente Santiago Passaglia destacó los trabajos de limpieza en más de 75 km de desagües y zanjones de San Nicolás para prevenir anegamientos.

    18 de agosto de 2025 - 18:20
    Santiago Passaglia mostró trabajos de mantenimiento de desagües y zanjones en San Nicolás.

    Santiago Passaglia mostró trabajos de mantenimiento de desagües y zanjones en San Nicolás.

    Diario El Norte

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, difundió este lunes un video a través de sus redes sociales, donde mostró los trabajos de mantenimiento en desagües y zanjones de la ciudad, tareas claves para prevenir complicaciones frente a las tormentas pronosticadas.

    Seguimos haciendo mantenimiento de todos los zanjones y desagües, para que cuando vengan las tormentas fuertes, como la de mañana o la de Santa Rosa, los vecinos puedan dormir tranquilos”, expresó el jefe comunal.

    Las tareas que se realizan, detallado por Santiago Passaglia

    Passaglia detalló que desde temprano se avanza con tareas de limpieza y desobstrucción en los más de 75 kilómetros de desagües que posee San Nicolás.

    Finalmente, subrayó la importancia de estas acciones preventivas: “Son obras que no se ven, pero que marcan la diferencia cuando más se necesitan”.

