miércoles 17 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Empleada infiel sustrajo dinero de una pizzería y transfirió fondos desde la billetera virtual de su jefe

    Las cámaras de seguridad registraron en un video el momento en que la empleada infiel se apoderó de 80 mil pesos y cuando transfirió desde el celular del patrón

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    16 de septiembre de 2025 - 18:12
    La empleada infiel se apoderó de 80 mil pesos de la caja registradora y transfirió dinero de la billetera virtual del comercio.

    La empleada infiel se apoderó de 80 mil pesos de la caja registradora y transfirió dinero de la billetera virtual del comercio.

    INTERNET

    Una empleada infiel enfrenta una investigación penal a partir de la denuncia de su empleador por las sospechas de hurtar dinero de la caja registradora y despojar de dinero de la billetera virtual del local donde se encargaba de la atención al público y ahora su confianza está cuestionada.

    Lee además
    Detuvieron a un sujeto por robo en San Nicolás y tenía pedido de paradero activo

    San Nicolás: detienen a un hombre tras robar una bicicleta y descubren pedido de paradero activo
    Quedó en libertad el ladrón que robó una remiraría en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia

    Quedó en libertad el ladrón que robó una remisería en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia

    Un comerciante de Pergamino denunció que una de sus empleadas de confianza se apoderó de dinero en efectivo de la caja registradora y, además, realizó una transferencia electrónica desde la aplicación de su billetera virtual hacia la cuenta de una conocida suya. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local gastronómico, lo que permitió establecer la maniobra y vincularla con anteriores faltantes de dinero.

    Denuncia

    Según la denuncia radicada en sede policial, el episodio ocurrió en horas de la noche del domingo 14 de septiembre en una reconocida pizzería ubicada sobre Avenida de Mayo. Allí, las cámaras de seguridad captaron el momento en que una joven trabajadora, de alrededor de 28 años, tomó alrededor de 80 mil pesos de la caja registradora y los guardó en el bolsillo de su delantal.

    Minutos después, la empleada se llevó al baño el teléfono celular de su empleador, aprovechando ese lapso para realizar una transferencia de aproximadamente 190 mil pesos a una cuenta perteneciente a una mujer presuntamente allegada a ella, que no tiene vínculo alguno con el dueño del comercio. Tras la maniobra, volvió a dejar el dispositivo sobre el mostrador como si nada hubiera ocurrido.

    El propietario del local descubrió la situación en la madrugada del lunes, cuando revisó las filmaciones de las cámaras de seguridad y advirtió la secuencia. De inmediato, cotejó los movimientos de su aplicación de billetera virtual y verificó que en ese mismo rango horario se había efectuado la transferencia denunciada.

    Además, señaló que no era la primera vez que detectaba faltante de dinero en la caja registradora, aunque hasta el momento no había podido identificar con certeza a la responsable. Según declaró, las únicas personas con acceso directo al dinero eran él mismo, su esposa y la empleada ahora sospechada.

    La situación generó un quiebre en la relación laboral, ya que la joven trabajaba en la pizzería desde hacía aproximadamente un año y gozaba de la confianza de sus empleadores. Tras ser confrontada por los hechos, la mujer reconoció su responsabilidad y se comprometió a devolver el dinero, pero los dueños aclararon que no están en condiciones de renovarle la confianza perdida.

    La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera y la investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 3 de Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, bajo la carátula de hurto y defraudación informática. Como parte de las medidas dispuestas, la Justicia solicitó el aporte de las filmaciones de las cámaras de seguridad y toda documentación que respalde la denuncia.

    El caso no solo revela la modalidad de sustracción de dinero en efectivo, sino también el aprovechamiento de recursos digitales para concretar una maniobra defraudatoria, lo que complejiza la situación judicial de la imputada.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: detienen a un hombre tras robar una bicicleta y descubren pedido de paradero activo

    Quedó en libertad el ladrón que robó una remisería en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia

    Juicio oral: un sujeto está acusado de aprovechar la vulnerabilidad de una chica para someterla sexualmente

    San Pedro: Detuvieron a dos jóvenes con frondosos antecedentes tras un violento intento de robo en Río Tala

    Bomberos de Baradero utilizaron drones en la búsqueda de un prófugo acusado de intento de homicidio

    Choque entre dos motocicletas en San Nicolás dejó a tres jóvenes con heridas

    Juicio oral: piden más de cuatro años de cárcel a acusada de vender drogas en Colón

    San Nicolás: dos jóvenes detenidos con marihuana y daños a un patrullero en operativo policial

    Un detenido por una estafa de 20 millones de pesos: el Cibercrimen Pergamino desarticuló una maniobra inédita

    Un joven denunció haber sido apuñalado mientras circulaba en bicicleta cerca del Cementerio de Pergamino

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde la Municipalidad de San Nicolás siguen la marcación de sendas peatonales en Avenidas.

    San Nicolás avanza con la demarcación vial para mejorar la seguridad en cruces urbanos
    Agora sí: Pergamino perdería en 2026 el beneficio de zona fría en las tarifas de gas

    Agora sí: Pergamino perdería en 2026 el beneficio de "zona fría" en las tarifas de gas

    Canción y reencuentro en Florentino Teatro Bar: Héctor Biscayart se presenta con invitados.
    Cultura y espectáculos

    Héctor Biscayart vuelve a escena con invitados en una noche de canciones y encuentros

    En Pergamino jurarán Pablo Santamarina como Defensor General y Mariángeles Villalba como jueza Civil y Comercial.

    Jura de nuevos magistrados en Pergamino: un paso clave para fortalecer el Poder Judicial de la región

    La empleada infiel se apoderó de 80 mil pesos de la caja registradora y transfirió dinero de la billetera virtual del comercio.

    Empleada infiel sustrajo dinero de una pizzería y transfirió fondos desde la billetera virtual de su jefe