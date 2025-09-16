Montanari Fiat, con su gama de vehículos, se acerca a los clientes en la concesionaria y los eventos

Montanari Fiat tuvo una gran participación en la Expo Rural de Pergamino donde los visitantes pudieron conocer de cerca los vehículos y consultar por las distintas alternativas de financiación.

La concesionaria de vehículos Montanari Fiat desde su local del Cruce de Caminos consolida el contacto con los clientes para ofrecer todas sus líneas en los principales segmentos de la industria automotriz para satisfacer la amplia demanda del mercado de automóviles y camionetas.

La firma regional está presente en los distintos eventos sociales de convocatoria masiva para estar en contacto con el público de la zona.

La tradicional Exposición Rural de Pergamino volvió a ser punto de encuentro entre el campo, la ciudad y el sector automotriz. El pasado fin de semana, Montanari Fiat participó de la muestra con un stand de grandes dimensiones donde expuso todos los modelos que comercializa en su concesionaria del Cruce de Caminos.

El espacio se convirtió en uno de los más visitados de la feria gracias a la presentación oficial en la ciudad de la Fiat Titano, la flamante pick up mediana que llega a competir en un segmento exigente, y la exhibición del Fiat Cronos, el automóvil más patentado de la Argentina en los últimos cinco años.

La novedad: Fiat Titano

Entre las atracciones de Montanari Fiat en la Rural sobresale la Titano, disponible en versiones Endurance y Ranch. La gama arranca con un motor 2.2 diésel de 200 caballos, tracción 4x4, cuatro frenos a disco y capacidad de carga superior a la tonelada.

“Estamos muy contentos por la recepción que está teniendo la Titano. La gente se acerca sorprendida por las prestaciones y la tecnología que incorpora, aún desde la versión de entrada”, remarcó Nicolás Giménez, uno de los vendedores de la concesionaria.

La pick up incluye de serie computadora a bordo, sensores, levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas y jaula antivuelco. Además, se comercializa con planes de financiación directa de fábrica que permiten adjudicar la unidad desde la segunda cuota, con un ingreso inicial asegurado.

El fenómeno Cronos

Junto a la Titano, Montanari exhibe al Cronos, el sedán que se convirtió en referente del mercado argentino. Según destacaron desde la concesionaria, su éxito radica en una combinación de tecnología, diseño y accesibilidad.

El modelo ofrece sensores de estacionamiento, cámara de retroceso, llantas de aleación, pantalla multimedia con conectividad para GPS, computadora de a bordo con control de presión de neumáticos y un motor 1.3 Firefly que también equipa a otros modelos de la marca, como el Argo, la Toro y la Fiorino.

“El Cronos abrió el abanico de clientes, desde jóvenes de 22 años hasta adultos mayores. También muchas empresas lo incorporaron a sus flotas por su versatilidad y bajo costo de mantenimiento”, explicaron.

Toro, Argo y utilitarios

El stand incluye además una Fiat Toro Freedom, pensada para quienes buscan un vehículo versátil para uso urbano y de campo; el Fiat Argo, en su renovada versión; y la clásica Fiorino, utilitario elegido por empresas de logística y emprendedores, ahora equipada con el motor 1.3 y concebida cien por ciento para el trabajo.

“La Fiorino se consolidó como la herramienta ideal para quienes necesitan un vehículo confiable y práctico en la distribución urbana. Muchos clientes vinculados a servicios de mensajería y plataformas digitales la eligen por su capacidad y resistencia”, señalaron.

Una propuesta para todos los clientes

Montanari Fiat subrayó que su participación en la Rural apunta a acercar a los pergaminenses no solo los nuevos productos de la marca, sino también herramientas de financiación y planes flexibles.

“Nuestra idea no es poner trabas, sino facilitarle al cliente el acceso a su cero kilómetro. Trabajamos en el asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución de acuerdo a cada necesidad”, remarcaron.

La concesionaria obtuvo recientemente el séptimo lugar en un ranking de calidad entre 57 agencias de Fiat de todo el país, reconocimiento que atribuyen al trabajo en equipo y al acompañamiento al cliente en todo el proceso de compra.

Invitación abierta a visitar la concesionaria

“Estamos muy felices de volver a participar en la muestra, en un espacio que conecta a toda la región. Queremos que los visitantes se acerquen, vean los autos, consulten y se lleven la mejor experiencia”, concluyeron desde la firma.