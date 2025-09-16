Jura de nuevos magistrados en Pergamino: un paso clave para fortalecer el Poder Judicial de la región

El Departamento Judicial Pergamino sumará nuevas autoridades en áreas clave de su estructura. El próximo jueves 18 de septiembre, se llevarán adelante los actos de jura de dos magistrados que ya cuentan con designación y fecha confirmada: Pablo Santamarina asumirá como Defensor General y Mariángeles Villalba lo hará como jueza titular del Juzgado Civil y Comercial N°2.

La ceremonia tendrá dos escenarios. A las 11:00, Villalba jurará en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales de Pergamino, ubicados en calle Pinto al 1200. Media hora más tarde, a las 11:30, Santamarina hará lo propio en el Colegio de Abogados de Pergamino, en la intersección de Rivadavia y Pinto. Ambos actos contarán con la presencia de autoridades judiciales, legislativas, abogados y familiares de los nuevos magistrados.

Además, se aguarda que en los próximos días se formalicen las designaciones de Juan Tomás Godoy como fiscal titular y de Pedro Zanardi como defensor oficial de la Defensoría Penal N°3, cuyos pliegos ya fueron aprobados por el Senado bonaerense. De este modo, cuatro profesionales con amplia trayectoria pasarán a integrar de manera estable la estructura judicial del distrito.

Santamarina, quien asumirá como Defensor General de Pergamino, es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata (1989-1994). Desde 1994 desarrolla funciones en el Poder Judicial bonaerense, primero en la Secretaría General de la Suprema Corte y luego en distintos departamentos judiciales como Mar del Plata y Dolores, hasta radicarse definitivamente en Pergamino en 1998.

En nuestra ciudad fue secretario de fiscalía, fiscal adjunto, fiscal general adjunto y desde 2005 fiscal de juicios orales, participando en más de mil debates orales. También actuó en instancias superiores, con dictámenes ante la Cámara de Apelaciones, el Tribunal de Casación y la Suprema Corte.

De perfil académico, es docente universitario y participa en capacitaciones vinculadas especialmente al Juicio por Jurados, modelo en el que ha tenido intervenciones destacadas. Su designación en la Defensoría General marca un cambio institucional relevante, ya que pasa de ocupar el rol de acusador a convertirse en garante del derecho de defensa en el marco del Ministerio Público de la Defensa. Durante el proceso de selección expuso lineamientos de políticas que proyecta implementar en su gestión.

Mariángeles Villalba

jueza-mariangeles-villalba.jpg Jueza Mariángeles Villalba, tal como quedó aprobado su pliego en la Legislatura bonaerense. LA OPINION

La abogada Mariángeles Villalba será la nueva jueza titular del Juzgado Civil y Comercial N°2, que se encuentra vacante desde 2020 y actualmente es subrogado por el juez Ramiro Guerrico. Su nombramiento representa también un reconocimiento a una trayectoria forjada dentro del mismo fuero.

Villalba ingresó al Poder Judicial en 2003 como auxiliar letrada en ese juzgado y desde 2008 se desempeña como secretaria. Su perfil está asociado a la seriedad y al compromiso con las causas vinculadas al fuero civil y comercial, que abarca procesos por daños y perjuicios, ejecuciones, concursos y quiebras, sucesiones y derechos patrimoniales.

Durante el proceso legislativo, Villalba destacó que entiende la función judicial como un servicio público esencial basado en la ética, la imparcialidad y la responsabilidad social. Sostuvo que “acercar la justicia a los ciudadanos no es solo un deber institucional, sino un acto de compromiso con la comunidad”.

Juan Tomás Godoy

fiscal Juan Tomas Godoy.jpg Juan Tomás Godoy tiene aprobado el pliego de fiscal del Departamento Judicial Pergamino. LA OPINION

Otro de los pliegos aprobados por el Senado provincial corresponde a Juan Tomás Godoy, abogado penalista de 40 años que será fiscal en una de las ocho fiscalías del Departamento Judicial Pergamino.

Graduado en la Universidad Nacional de Rosario en 2008 y notario por la UCA en 2009, obtuvo en 2016 la especialización en Derecho Penal. Su trayectoria incluye funciones en la Fiscalía N°2 junto al fiscal Juan Andrés Gracia, luego en la Fiscalía de Robos y Hurtos en la vía pública junto a Francisco Furnari, y desde 2020 en la Unidad de Coordinación de Estupefacientes.

Actualmente es ayudante fiscal y docente universitario en la cátedra de Derecho Penal II de la UNR. Su designación es esperada para los próximos días, una vez que se complete el trámite administrativo con el decreto del gobernador Axel Kicillof.

Pedro Zanardi

defensor penal pedro zanardi.jpg Pedro Zanardi será el titular de la Defensoría Penal 3. LA OPINION

Finalmente, Pedro Alejandro Zanardi asumirá como defensor oficial titular de la Defensoría Penal N°3. Egresado de la Universidad Nacional del Litoral con especialización en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario, también completó la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura bonaerense.

Su carrera incluye tareas en el ámbito privado, funciones en la Municipalidad de Pergamino como Director de Procuración y Apoderado General, y desde 2008 como secretario letrado en la Defensoría Penal Juvenil de Pergamino. Ha participado activamente en el Colegio de Magistrados y Funcionarios, tanto a nivel local como provincial.

Su nombramiento reconoce una trayectoria marcada por la defensa de los derechos de personas en conflicto con la ley penal, especialmente jóvenes, en un fuero sensible y de permanente desafío institucional.